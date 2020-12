Čína si oreverí, či zahraničné investície neohrozujú jej bezpečnosť

Peking 20. decembra (TASR) - Zahraniční investori v čínskom priemysle, od obrany po technológie, budú od budúceho roka čeliť extra previerkam, ktoré majú zabezpečiť, že ich aktivity nebudú podkopávať národnú bezpečnosť. Oznámila to v sobotu (19. 12.) čínska Národná komisia pre rozvoj a reformy (NDRC).



Podľa nových pravidiel budú automaticky preskúmané zahraničné investície do čínskeho priemyslu súvisiace s armádou. Ale v prípade investícií do poľnohospodárstva, energetiky, dopravy, internetu a finančných služieb dôjde k ich preskúmaniu, len pre akvizície 50-percentného a vyššieho podielu v čínskej spoločnosti, alebo ak budú mať významný vplyv na podnikanie.



V takýchto prípadoch sa investori musia podrobiť dôkladnému preskúmaniu, ktoré určí, či ich kroky „majú vplyv na národnú bezpečnosť“, uviedla NDRC, ktorá nešpecifikovala, ktoré aktivity budú podliehať novým opatreniam.



NDRC zverejnila tento oznam takmer rok po tom, čo vstúpil do platnosti nový čínsky zákon o zahraničných investíciách, ktorý sľubuje, že poskytne zahraničným spoločnostiam rovnaké zaobchádzanie na čínskom trhu ako miestnym.



NDRC dodala, že opatrenia vstúpia do platnosti 18. januára a ich zámerom je „účinne predchádzať a obmedzovať riziká pre národnú bezpečnosť pri aktívnej podpore zahraničných investícií“.



Čína v piatok (18. 12.) uviedla, že je v poslednej fáze rozhovorov o prelomovej investičnej dohode s Európskou úniou, ktorá umožní členským štátom bloku lepší prístup na lukratívny čínsky trh.