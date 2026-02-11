< sekcia Ekonomika
Čína by mohla spustiť vyšetrovanie dovozu francúzskych vín
Čína by mohla spustiť vyšetrovanie dovozu francúzskych vín, prípadne zaviesť „recipročné dovozné clá“ na výrobky z EÚ, ak francúzska vláda bude presadzovať zavedenie ciel na čínske produkty.
Autor TASR
Peking 11. februára (TASR) - Čína by mohla spustiť vyšetrovanie dovozu francúzskych vín, prípadne zaviesť „recipročné dovozné clá“ na výrobky z Európskej únie, ak francúzska vláda bude presadzovať zavedenie ciel na čínske produkty. Uviedol to v stredu účet Yuyuan Tantian prepojený s čínskou štátnou televíziou CCTV. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vysoký komisariát pre stratégiu a plánovanie, ktorý je poradným orgánom francúzskej vlády, navrhol Európskej únii, aby zvážila zavedenie plošného cla na výrobky z Číny vo výške 30 %. Ako druhú možnosť navrhol devalváciu eura oproti čínskemu jüanu o 30 %. Cieľom je obmedziť neustále rastúci lacný dovoz čínskych výrobkov do Európskej únie.
Podľa Yuyuan Tantian však odporúčania v rámci uvedenej správy cielia výhradne na čínske produkty, čo porušuje pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Je to ako vyhlásiť Číne obchodnú vojnu,“ uvádza sa na účte.
Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová pre médiá uviedla, že vláda zatiaľ žiadne kroky v tomto smere neurobila, aj keď to neznamená, že správa nemá opodstatnenie. Francúzske ministerstvá obchodu a financií sa k správe nevyjadrili.
