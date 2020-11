Stuttgart/Peking 20. novembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler a čínska spoločnosť Geely Holding v piatok uviedli, že Čína by sa mohla stať výrobným a exportným centrom pre hybridné motory vyvinuté spoločne pre automobily Volvo a Mercedes-Benz.



Začiatkom tohto týždňa nemecká automobilka uviedla, že bude spolupracovať s čínskou spoločnosťou Geely na výrobe spaľovacích motorov novej generácie pre použitie v hybridných vozidlách.



Motory sa budú vyrábať v Číne aj v Európe a Geely a Daimler budú spolupracovať v oblasti strojárstva, dodávok a výroby, uviedli obe firmy v spoločnej tlačovej správe.



„Export motorov z Číny sa považuje za jednu z alternatív,“ uvádza sa ďalej v správe.



Cieľom Daimleru, ktorý vlastní značku Mercedes-Benz je, aby do roku 2030 tvorili viac ako polovicu predaja jeho osobných automobilov plug-in hybridy alebo čisto elektrické vozidlá.



Podľa vedenia Geely, ktorému patrí značka Volvo, spoločný projekt s Daimlerom odráža potrebu cielených investícií do výskumu a vývoja čistých a vysoko účinných motorov, hybridných alebo elektrických.