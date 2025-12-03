< sekcia Ekonomika
Čína chce aj v roku 2026 dosiahnuť rast ekonomiky na úrovni 5 %
Dosiahnutie tohto cieľa si vyžiada pokračovanie vo fiškálnych a menových stimuloch, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika zápasí s defláciou.
Autor TASR
Peking 3. decembra (TASR) - Čína zrejme aj na budúci rok zostane pri svojom súčasnom cieli rastu ekonomiky na úrovni približne 5 %, uviedli vládni poradcovia a analytici. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžiada pokračovanie vo fiškálnych a menových stimuloch, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika zápasí s defláciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tento cieľ by mal byť súčasťou snáh Pekingu začať nový päťročný plán na pevných základoch a zbaviť sa negatívnych vplyvov dlhotrvajúceho poklesu cien nehnuteľností, slabého spotrebiteľského dopytu, nadmerných výrobných kapacít a zníženia infraštruktúrnych investícií.
Hoci najvyšší predstavitelia naznačili posun smerom k podpore spotreby domácností a reštrukturalizácii ekonomiky v priebehu nasledujúcich piatich rokov, takéto opatrenia môžu priniesť výsledky až po určitom čase. To znamená, že naďalej budú potrebné fiškálne a menové stimuly.
Väčšina vládnych poradcov, ktorí sa vyjadrili pre Reuters, uviedla, že uprednostňujú cieľ rastu na rok 2026 na úrovni približne 5 %. To by znamenalo, že cieľ by zostal rovnaký ako v tomto roku. Menšina navrhuje mierne zníženie cieľa do pásma 4,5 % až 5 %.
Očakáva sa, že najvyšší predstavitelia schvália cieľ rastu ekonomiky koncom tohto mesiaca. Cieľ rastu však nebude verejne oznámený až do marcového zasadnutia parlamentu.
Väčšina poradcov tiež požaduje, aby rozpočtový deficit zostal na úrovni 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo sa mierne zvýšil. Čína tento rok stanovila rekordný cieľ rozpočtového deficitu vo výške približne 4 % HDP, aby podporila ekonomiku.
Analytici Citibank očakávajú, že čínska centrálna banka (PBOC), ktorá naposledy znížila úrokové sadzby v máji, obnoví uvoľňovanie politiky už v januári 2026.
