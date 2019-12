Čína chce čo najskôr dosiahnuť obchodnú dohodu s USA

Peking 9. decembra (TASR) - Čína dúfa, že môže čo najskôr dosiahnuť obchodnú dohodu s USA. Aktuálne prebiehajú intenzívne rokovania, keďže na konci tohto týždňa by mali začať platiť nové clá na dovoz čínskych produktov do USA.



Čína dúfa, že spoločne s USA dospejú k obchodnej dohode, ktorá uspokojí obe strany, uviedol v pondelok tajomník ministerstva obchodu Žen Chung-pin.



"Pokiaľ ide o obchodné rozhovory a rokovania medzi Čínou a USA, dúfame, že obe strany dokážu na základe rovnosti a vzájomného rešpektu urýchliť rokovania a s vzájomným ohľadom na základné záujmy toho druhého čo najskôr dosiahnuť dohodu, ktorá uspokojí všetkých," povedal Žen.



Peking a Washington rokujú s čiastočnej dohode, ktorá by mala byť prvý krokom ku komplexnej obchodnej dohode a mala by uvoľniť napätie v dlhodobom obchodnom spore medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Nie je však jasné, či je možné takúto dohodu, ako sa predpokladalo, dosiahnuť v krátkom čase.



USA plánujú s platnosťou od 15. decembra prijať ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov v hodnote 156 miliárd USD (eur). Peking požaduje v rámci čiastočnej dohody okrem zrušenia tohto nového kola ciel odstránenie aspoň časti ciel prijatých počas takmer 1,5 roka trvajúcej obchodnej vojny.



Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v piatok (6. 12.) povedal, že obe strany rokujú takmer denne, ale že aktuálne nie sú naplánované žiadne osobné rozhovory ani slávnostné podpísanie dohody prezidentmi.