Čína chce do 2 rokov postaviť vyše 50 % ekologických lodí na svete

Peking 28. decembra (TASR) - Čína plánuje do konca roka 2025 postaviť viac než polovicu z celosvetového počtu lodí na ekologickejší pohon. Poukázali na to usmernenia vydané vo štvrtok čínskym ministerstvom priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo nezverejnilo podrobnosti k počtu lodí, ktorých by sa tieto plány mali týkať. Usmernenia však uvádzajú, že Čína bude v nasledujúcom období stavať viac lodí využívajúcich palivo produkujúce menej CO2, ako sú metanol a skvapalnený zemný plyn (LNG). Tento projekt je súčasťou väčších plánov Číny stať sa do roku 2060 uhlíkovo neutrálnou.



Ako uvádza dokument ministerstva priemyslu a informačných technológií, základom ekologizácie lodnej dopravy budú inovácie v oblasti lodných motorov, zvyšovanie ich účinnosti a postupné posilňovanie využívania LNG. Ministerstvo dodalo, že kľúčové priemyselné podniky v Číne už urobili výrazný pokrok v znižovaní emisií a v prípade lodiarskeho priemyslu by sa reorganizácia na ekologickejšiu formu mala dokončiť do konca tohto desaťročia.