Čína chce podporovať obchodné vzťahy s USA, avšak založené na rešpekte

Peking 5. marca (TASR) - Čína chce aj naďalej rozvíjať obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, musia byť však založené na "vzájomnom rešpekte", z ktorého budú profitovať obe strany. Povedal to v piatok čínsky premiér Li Kche-čchiang.



Dve najväčšie ekonomiky sveta sú v sporoch už niekoľko rokov. Vzájomné vzťahy sa zhoršili po tom, ako predchádzajúci americký prezident Donald Trump začal s politikou dovozných ciel a sankcií voči Číne. Peking na to pravidelne reagoval odvetnými opatreniami.



Ani po nástupe nového prezidenta USA to však na zlepšenie vzájomných vzťahov nevyzerá. Prezident Joe Biden tento týždeň uviedol, že "rastúca rivalita medzi Čínou a USA" bude najväčšou výzvou, akej budú Spojené štáty čeliť, a podľa ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena bude Čína "najväčšou geopolitickou skúškou tohto storočia".



Ako uviedla agentúra Reuters, čínska vláda najnovšie uviedla, že chce s USA spolupracovať aj naďalej. "Budeme podporovať rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi Čínou a USA na základe rovnosti a vzájomného rešpektu," povedal čínsky premiér Li Kche-čchiang na úvod piatkového výročného zasadnutia parlamentu. Podrobnosti však neuviedol.



Spojené štáty okrem iných problémov už viackrát poukázali na ťažkosti, ktorým čelia ich firmy pri prístupe na čínsky trh. Bidenova nominantka na post amerického obchodného splnomocnenca Katherine Taiová začiatkom týždňa uviedla, že bude pokračovať v boji proti viacerým "neférovým" obchodným praktikám Pekingu a riešiť chce aj oblasť čínskej cenzúry.