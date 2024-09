Čína chce s EÚ rokovania s cieľom vyriešiť spor o clá na elektromobily

Peking 10. septembra (TASR) - Čína obnovila svoju ponuku na rozhovory s Európskou komisiou o vyriešení hospodárskych a obchodných sporov. Peking sa snaží zmierniť blížiace sa clá na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne do Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Li Fej, zástupca čínskeho ministra obchodu, v pondelok (9. 9.) v Bruseli počas stretnutia s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre obchod povedal, že Čína je ochotná zapojiť sa do dialógu a konzultácií. Oznámil to v utorok jeho rezort.



Stretnutie sa uskutočnilo len deň pred tým, ako agentúra Reuters uviedla, že EÚ mierne zníži navrhované clá pre Teslu a niekoľko ďalších čínskych výrobcov elektrických vozidiel.



Peking zdôraznil, že otázka dotácií pre čínske elektromobily je "zložitá" a cesta k dohode bude ťažká.



"Čína je ochotná pokračovať v úzkej spolupráci s európskou stranou, aby dosiahla riešenie, ktoré bude v záujme oboch strán a bude v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), s cieľom podporiť zdravý a stabilný rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Čínou a EÚ," uviedlo v utorok vo vyhlásení čínske ministerstvo obchodu.



Čína obnovila svoje úsilie o rokovania v snahe zvrátiť navrhované clá na svoje elektrické vozidlá. Peking minulý týždeň naznačil ochotu zmierniť napätie tým, že upustí od uvalenia dočasných antidampingových opatrení na brandy z EÚ.



Európska komisia má v októbri hlasovať o tom, či prijme dodatočné clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne nad rámec štandardného dovozného cla na autá vo výške 10 %.