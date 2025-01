Čína chce spolupracovať s Trumpom, ktorý na ňu neuvalil ďalšie clá

Peking 21. januára (TASR) - Peking v utorok uviedol, že dúfa v spoluprácu s Washingtonom pri riešení obchodných problémov a v spoločný dialóg aj napriek rozdielom medzi oboma veľmocami. K vyjadreniu prišlo po tom, ako americký prezident Donald Trump začal svoje druhé funkčné obdobie a prekvapivo neuvalil na Čínu ďalšie clá. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Čína je ochotná posilniť dialóg a komunikáciu so Spojenými štátmi, dôkladne prekonať rozdiely a rozšíriť vzájomne výhodnú spoluprácu," vyhlásil hovorca čínskeho ministra zahraničných vecí.



"Dúfame, že USA budú s Čínou spolupracovať na spoločnej podpore stabilného, zdravého a udržateľného rozvoja čínsko-amerických hospodárskych a obchodných vzťahov," dodal.



Trump po nástupe do Bieleho domu nečakane upustil od uvalenia ciel na Čínu, pričom takáto rétorika bola súčasťou jeho predvolebnej kampane. Krajinu neoznačil ako hrozbu pre USA a podľa Reuters tak zvýšil vyhliadky na vzájomné zblíženie.



Vo svojom prejave sa o Pekingu Trump nezmienil a nechal tak priestor na nové rokovania. Počas svojho prvého funkčného obdobia pritom zaviedol clá na čínsky vývoz a odôvodnil to jej údajnými nekalými praktikami. Bývalý prezident Joe Biden v podobnej politike pokračoval.



Staronový prezident takisto nariadil 75-dňový odklad v uplatňovaní zákazu platformy sociálnych sietí TikTok, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance.