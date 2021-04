Čína chce tento rok zvýšiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov

Peking 19. apríla (TASR) - Čína by chcela v tomto roku 2021 zvýšiť výrobu elektriny zo solárnych a veterných elektrární na zhruba 11 % celkovej spotreby energie v krajine z 9,7 % v minulom roku. Uviedol to v pondelok čínsky národný úrad pre energetiku (NEA).



Čínsky prezident Si Ťin-pching už predtým avizoval, že vláda v Pekingu by chcela do roku 2030 zvýši podiel nefosílnych palív na spotrebe primárnej energie na zhruba 25 % v rámci boja s emisiami skleníkových plynov.



NEA v návrhu plánu uviedol, že výroba slnečnej a veternej energie sa musí každý rok zvyšovať, aby v roku 2025 dosiahla zhruba 16,5 %.



Úrad vyzval tiež projektantov v oblasti solárnej a veternej energie, aby urýchlili ich výstavbu a požiadal miestne samosprávy a firmy pôsobiace v oblasti energetických sietí, aby zaručili, že elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov sa dostane do sietí.



Očakáva sa tiež, že miestne samosprávy zrýchlia schvaľovanie nových solárnych a veterných projektov, aby zabezpečili dlhodobý rozvoj obnoviteľných zdrojov v krajine.



Návrh plánu je otvorený na konzultácie s verejnosťou do 25. apríla.