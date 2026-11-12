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Čína chce v Turecku investovať 15 miliárd USD
Chce ich dať do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Autor TASR
Antalya 12. novembra (TASR) - Turecko a Čína vo štvrtok podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu pre čínske investície v hodnote približne 15 miliárd USD (13,54 miliardy eur) do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v Turecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Energetické úrady oboch krajín dohodu podpísali počas klimatickej konferencie OSN v tureckej provincii Antalya, uviedol turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar na sociálnej sieti X.
Na základe dohody majú obe strany v pláne vybudovať kapacity na výrobu solárnej a veternej energie na úrovni 7000 megawattov (MW), nové systémy na skladovanie energie a prenosové kapacity s výkonom 4000 MW. Bayraktar poznamenal, že spolupráca pomôže rozšíriť kapacity Turecka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Táto spolupráca „umožní aj prenos technológií, podporí výrobu komponentov pre veterné turbíny priamo v Turecku a významne prispeje k rozvoju nášho domáceho priemyslu,“ dodal turecký minister energetiky.
V rámci svojej dlhodobej energetickej stratégie si Turecko za cieľ stanovilo zvýšiť do roku 2040 podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej inštalovanej kapacite na 77 %. Kombinovaná kapacita veterných a solárnych elektrární v krajine by sa v rámci tohto cieľa mala zvýšiť takmer štvornásobne zo súčasných 45 gigawattov (GW) na 175 GW.
(1 EUR = 1,1081 USD)
Energetické úrady oboch krajín dohodu podpísali počas klimatickej konferencie OSN v tureckej provincii Antalya, uviedol turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar na sociálnej sieti X.
Na základe dohody majú obe strany v pláne vybudovať kapacity na výrobu solárnej a veternej energie na úrovni 7000 megawattov (MW), nové systémy na skladovanie energie a prenosové kapacity s výkonom 4000 MW. Bayraktar poznamenal, že spolupráca pomôže rozšíriť kapacity Turecka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Táto spolupráca „umožní aj prenos technológií, podporí výrobu komponentov pre veterné turbíny priamo v Turecku a významne prispeje k rozvoju nášho domáceho priemyslu,“ dodal turecký minister energetiky.
V rámci svojej dlhodobej energetickej stratégie si Turecko za cieľ stanovilo zvýšiť do roku 2040 podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej inštalovanej kapacite na 77 %. Kombinovaná kapacita veterných a solárnych elektrární v krajine by sa v rámci tohto cieľa mala zvýšiť takmer štvornásobne zo súčasných 45 gigawattov (GW) na 175 GW.
(1 EUR = 1,1081 USD)