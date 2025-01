Čína chce vyšetrovať americký export niektorých čipov

Peking 16. januára (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že začne vyšetrovať americký vývoz niektorých starších čipov, ktoré sa používajú vo všetkom, od áut po domáce spotrebiče. Dôvodom je podozrenie z dotácií a dampingu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Čína chce preveriť, či USA nepredávajú čipy za dampingové ceny a či nespravodlivo dotujú svojich vlastných výrobcov. Ide o doteraz jeden z najsilnejších odvetných krokov Pekingu proti americkým sankciám na vývoz špičkových technológií umelej inteligencie (AI) do Číny.



Vláda v Pekingu bude skúmať, či USA poskytujú svojim výrobcom čipov nespravodlivú výhodu prostredníctvom stimulov a grantov alebo či nelegálne nepodkopávajú čínske produkty, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Podnetom pre vyšetrovanie vraj boli protesty a nespokojnosť čínskych firiem.



"Spoločnosti vyvážajú tieto čipy do Číny za nízke ceny, čo poškodzuje legitímne záujmy domáceho priemyslu," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obchodu.



Podľa Pekingu domáce firmy obviňujú americkú administratívu, že "poskytla značné dotácie čipovému sektoru, čím poskytla americkým spoločnostiam nespravodlivú konkurenčnú výhodu".



Peking nespresnil, kedy sa začne vyšetrovanie ani ako dlho bude trvať. Oznámenie o jeho spustení však prichádza deň po tom, čo sa USA rozhodli sprísniť kontroly vývozu pokročilých polovodičov AI do Číny z dôvodu národnej bezpečnosti. Obávajú sa totiž ich využitia vo vojenskej technike.



Čínske vyšetrovanie sa zameriava na americký export tzv. "starších" čipov.



Zatiaľ čo špičkové čipy sa zvyčajne používajú v kritických technológiách s citlivým vojenským a obranným využitím, tieto staré čipy sa podľa think-tanku CSIS používajú v širokej škále produktov od domácich spotrebičov po autá.



Čínske ministerstvo nemenovalo žiadnu spoločnosť, ale niekoľko amerických firiem vrátane Texas Instruments a Analog Devices patrí medzi lídrov v rámci výroby produktov nižšej kategórie, ako sú napájacie a analógové čipy.