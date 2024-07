Čína chce vytvoriť panel expertov pre spor o dotácie na elektromobily

Peking 15. júla (TASR) - Čína požiadala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) o zriadenie panelu expertov, panelu, ktorý by pomohol urovnať jej spor s USA o dotácie na elektrické vozidlá (EV). Oznámilo to v pondelok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vývoj nového čínskeho priemyslu energetických vozidiel významne prispel ku globálnej energetickej ekologickej transformácii a reakcii na zmenu klímy," uviedlo ministerstvo.



Peking začal hľadať riešenie sporu už koncom marca po tom, čo americká administratíva schválila rozsiahly zákon, ktorý poskytuje miliardy dolárov vo forme daňových bonusov na pomoc spotrebiteľom pri nákupe elektromobilov a firmám na výrobu obnoviteľnej energie. Biely dom sa tak snaží dekarbonizovať energetický sektor v USA.



Čína však nedokázala dosiahnuť vyriešenie sporu s USA prostredníctvom konzultácií, ktoré by chránilo práva a záujmy jej odvetvia elektrických vozidiel, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Preto predkladá svoj prípad vo WTO.



Podľa čínskeho ministerstva obchodu zákon IRA "vylučuje produkty členov WTO, ako je Čína, umelo vytvára obchodné bariéry a zvyšuje náklady na prechod na zelenú energiu". Ministerstvo v Pekingu označilo takéto správane za "diskriminačné a ochranárske".



"Vyzývame USA, aby dodržiavali pravidlá WTO a prestali zneužívať svoju priemyselnú politiku na podkopávanie medzinárodnej spolupráce v oblasti klimatických zmien," dodalo čínske ministerstvo obchodu.