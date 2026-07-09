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Čína chce zvýšiť podiel nových energetických vozidiel na 30 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Okrem osobných automobilov sa uvedený plán týka aj úžitkových a nákladných áut.

Autor TASR
Peking 9. júla (TASR) - Čína plánuje do konca tohto desaťročia výrazne zvýšiť podiel takzvaných nových energetických vozidiel (NEV) na domácom trhu. Ich podiel by podľa nového plánu na zníženie emisií CO2 mal v porovnaní s tým súčasným vzrásť na viac než dvojnásobok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál CnEVPost.

Na základe nového plánu na redukciu emisií CO2 by do konca roka 2030 malo po čínskych cestách jazdiť 30 % čisto elektrických vozidiel alebo plug-in hybridov. Čína tak bude musieť do piatich rokov zvýšiť podiel týchto vozidiel na viac než dvojnásobok, keďže podľa štatistík tvorili NEV v roku 2025 z celkového počtu áut v Číne zhruba 12 %.

Podľa oficiálnych údajov jazdilo po čínskych cestách vlani celkovo 43,97 milióna áut patriacich do NEV. Čisto elektrických vozidiel bolo 30,22 milióna, čo znamená, že batériovo-elektrické vozidlá tvorili v rámci tohto segmentu takmer 69 %.

Okrem osobných automobilov sa uvedený plán týka aj úžitkových a nákladných áut. V tomto segmente by nové energetické vozidlá mali z celkového počtu úžitkových/nákladných áut v Číne tvoriť do konca tohto desaťročia 25 %.
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