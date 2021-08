Čína chce znížiť rozdiel medzi bohatými a chudobnými obyvateľmi

Peking 18. augusta (TASR) - Najvyšší predstavitelia Číny plánujú prerozdeliť bohatstvo, "upraviť nadmerné príjmy" a zasiahnuť proti nezákonným ziskom v snahe vyriešiť nerovnosti v príjmoch. To by mohlo odkrojiť z majetku najbohatších ľudí v krajine. Informovali o tom v stredu štátne médiá.



Tento politický cieľ bol oznámený po stretnutí Ústredného výboru pre finančné a hospodárske záležitosti, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Si Ťin-pching. A prichádza v čase, keď Peking zvyšuje tlak na najväčšie súkromné firmy z celej škály odvetví, od priemyslu, cez obchod po vzdelávanie.



Jednou z hlavných priorít prezidenta Si Ťin-pchinga je zmiernenie chudoby. Ústredný výbor pre finančné a hospodárske záležitosti na svojom stretnutí schválil návrh, aby Čína „urobila základné inštitucionálne opatrenia zamerané na prerozdelenie príjmov, zvýšenie príjmov ľudí na spodku ekonomickej pyramídy a upravenie nadmerných príjmov a zakázala nezákonné príjmy“, uviedla oficiálna tlačová agentúra Sin-chua, podľa ktorej cieľom týchto krokov je „podpora sociálnej spravodlivosti“.



Rozdiely v príjmoch a bohatstve Číňanov sú obrovské. Podľa americkej ekonomickej štúdie z roku 2019 v uplynulej dekáde 10 % populácie vlastnilo bohatstvo v hodnote približne 40 % národného príjmu. Čína v súčasnosti nemá celoštátne priame dane z majetku a nevyberá daň z dedičstva.



Počet miliardárov v Číne sa za uplynulých päť rokov takmer zdvojnásobil na vyše 1000, uvádza tzv. Hurunova správa.



V roku 2020 sa hodnota majetku superbohatých zvýšila o 1,5 bilióna USD (1,28 bilióna eur), vrátane magnáta Čung Šan-šan (ktorý je známy predovšetkým svojou značkou balenej vody Nongfu) a zakladateľa Alibaby Jacka Ma. A to aj napriek tomu, že bežní ľudia v minulom roku čelili blokádam na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Najväčšie súkromné firmy v Číne v ostatných mesiacoch zasiahli nové predpisy a protimonopolné vyšetrovania zamerané na obmedzenie ich nadmerného vplyvu na takmer všetky aspekty života v krajine. Akcie týchto firiem následne klesli a ich majitelia prišli o kopu peňazí.



(1 EUR = 1,1723 USD)