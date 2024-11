Čína dokáže zvládnuť zvýšenie ciel v USA, ktoré budú mať opačný účinok

Peking 22. novembra (TASR) - Vyššie clá na čínsky export do USA len zdvihnú ceny, ktoré platia americkí spotrebitelia, zatiaľ čo Číne sa podarí prečkať vplyv takýchto "vonkajších šokov". Vyhlásil to v piatok v Pekingu vysoký predstaviteľ ministerstva obchodu Wang Šou-wen. TASR správu prevzala z AP.



V odpovedi na otázku novinára o pláne novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa zaviesť clá na dovoz z Číny až vo výške 60 %, uviedol, že to "nevyrieši problém obchodného deficitu USA". "Naopak, vytlačí to nahor ceny dovozu z Číny a iných krajín," povedal Wang Šou-wen a pripomenul, že vyššie ceny zvýšia infláciu.



Čína je ochotná rokovať s USA na základe vzájomného rešpektu v prospech oboch krajín, vyhlásil. "Veríme, že ak si Čína a USA dokážu udržať stabilný, zdravý a trvalo udržateľný rozvojový trend v ekonomických a obchodných vzťahoch, bude to prospešné pre všetkých."



Informoval tiež, že celkový zahraničný obchod Číny vrátane dovozu a vývozu v januári až októbri 2024 dosiahol 36 biliónov jüanov (4,72 bilióna eur), čo je o 5 % viac ako v rovnakom období minulého roka 2023.



Napriek tomu pozitívnemu posolstvu hrozí, že vyššie clá v USA spôsobia problémy Pekingu, kde sa vládnuca Komunistická strana snaží oživiť hospodársky rast, zvrátiť pokles na trhu s nehnuteľnosťami a vysporiadať sa s rastúcimi dlhmi lokálnych vlád.



Podľa analýzy UBS by clá vo výške 60 % na čínsky dovoz do USA mohli znížiť o 2,5 percentuálneho bodu hospodársky rast Číny.



Wang Šou-wen a ďalší predstavitelia ministerstva na piatkovej tlačovej konferencii načrtli spôsoby, akými Čína podporuje rozširovanie obchodu a boj s klimatickou zmenou. Medzi tieto opatrenia patrí aj zjednodušenie colných a vízových požiadaviek.



Čína umožňuje bezvízový styk pre občanov 29 krajín vrátane Francúzska a Nemecka a počet zahraničných návštevníkov, ktorý sa počas pandémie prepadol, tak tento rok vzrástol. Z takmer 8,2 milióna zahraničných návštevníkov v júli až septembri viac ako polovica vstúpila do krajiny bez víz.



(1 EUR = 7,6204 CNY)