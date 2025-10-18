< sekcia Ekonomika
Čína dosiahla v 3. kvartáli pravdepodobne najnižší rast za ostatný rok
Čína má problémy vrátiť sa k výraznému rastu hospodárstva, ktoré zaznamenávala pred pandémiou nového koronavírusu.
Autor TASR
Peking 18. októbra (TASR) - Čínska ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli pravdepodobne najslabší rast za ostatný rok. Dôvodom je slabý dopyt a nekončiaca sa kríza v kľúčovom realitnom sektore, k čomu sa v poslednom období pridala obchodná vojna s USA. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry AFP.
Čína má problémy vrátiť sa k výraznému rastu hospodárstva, ktoré zaznamenávala pred pandémiou nového koronavírusu. Vláda pritom prijala viacero opatrení na podporu ekonomiky. Prvé údaje za 3. kvartál zverejní čínsky štatistický úrad v pondelok 20. októbra a analytici oslovení agentúrou AFP predpokladajú medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,8 %.
Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať výrazné spomalenie oproti 5,2-percentnému rastu, ktorý Čína zaznamenala v 2. kvartáli, navyše, bude to najslabší rast čínskej ekonomiky od 3. štvrťroka 2024. Zároveň tým zaostane za tohtoročným rastovým cieľom, ktorý vláda stanovila na „okolo 5 %“.
„Ekonomika evidentne spomaľuje tempo rastu. Aj keď nie drasticky, spomaľovanie je zjavné,“ povedala pre AFP Alicia Garcia-Herrerová, hlavná ekonómka pre trhy Ázie a Tichomoria v spoločnosti Natixis. „Hlavným problémom je pokles domáceho dopytu. Navyše, zvyšujú sa fiškálne ťažkosti regionálnych vlád,“ dodala, pričom poukázala na obrovský dlh a problémy viacerých čínskych provincií splácať úvery.
Tieto problémy však v oficiálnych údajoch o vývoji ekonomiky nie je vidieť, keďže ich prekrývajú pokračujúce vysoké investície do infraštruktúry a naďalej pozitívne výsledky v oblasti exportu. Podľa ostatných údajov export Číny vzrástol v septembri medziročne o 8,3 %, najvýraznejšie za pol roka, zatiaľ čo v auguste rast dosiahol 4,4 %. Vývoj exportu do veľkej miery ovplyvnil fakt, že čínske firmy si po zavedení nových dovozných ciel zo strany Spojených štátov rýchlo našli nových odberateľov.
Ďalším problémom, ktorý sa čínska vláda snaží riešiť už päť rokov, je kríza na obrovskom realitnom trhu. Po jej vypuknutí v roku 2020 zostali mnohé projekty nedokončené a viacerí veľkí developeri skrachovali. Vláda v minulých rokoch prijala opatrenia na podporu sektora, vrátane zrušenia mnohých predchádzajúcich reštrikcií pri nákupe nehnuteľností. Realitný sektor sa napriek tomu stále nezotavil.
Na to, aby sa vláde podarilo naplniť tohtoročný rastový cieľ na úrovni zhruba 5 %, bude podľa Kuo Šan, analytičky zo spoločnosti Hutong Research, musieť prísť s ďalšími opatreniami na podporu ekonomiky. Očakáva, že Peking sa v rámci ďalších stimulov zameria na spotrebu, služby a inovácie.
Čína má problémy vrátiť sa k výraznému rastu hospodárstva, ktoré zaznamenávala pred pandémiou nového koronavírusu. Vláda pritom prijala viacero opatrení na podporu ekonomiky. Prvé údaje za 3. kvartál zverejní čínsky štatistický úrad v pondelok 20. októbra a analytici oslovení agentúrou AFP predpokladajú medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,8 %.
Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať výrazné spomalenie oproti 5,2-percentnému rastu, ktorý Čína zaznamenala v 2. kvartáli, navyše, bude to najslabší rast čínskej ekonomiky od 3. štvrťroka 2024. Zároveň tým zaostane za tohtoročným rastovým cieľom, ktorý vláda stanovila na „okolo 5 %“.
„Ekonomika evidentne spomaľuje tempo rastu. Aj keď nie drasticky, spomaľovanie je zjavné,“ povedala pre AFP Alicia Garcia-Herrerová, hlavná ekonómka pre trhy Ázie a Tichomoria v spoločnosti Natixis. „Hlavným problémom je pokles domáceho dopytu. Navyše, zvyšujú sa fiškálne ťažkosti regionálnych vlád,“ dodala, pričom poukázala na obrovský dlh a problémy viacerých čínskych provincií splácať úvery.
Tieto problémy však v oficiálnych údajoch o vývoji ekonomiky nie je vidieť, keďže ich prekrývajú pokračujúce vysoké investície do infraštruktúry a naďalej pozitívne výsledky v oblasti exportu. Podľa ostatných údajov export Číny vzrástol v septembri medziročne o 8,3 %, najvýraznejšie za pol roka, zatiaľ čo v auguste rast dosiahol 4,4 %. Vývoj exportu do veľkej miery ovplyvnil fakt, že čínske firmy si po zavedení nových dovozných ciel zo strany Spojených štátov rýchlo našli nových odberateľov.
Ďalším problémom, ktorý sa čínska vláda snaží riešiť už päť rokov, je kríza na obrovskom realitnom trhu. Po jej vypuknutí v roku 2020 zostali mnohé projekty nedokončené a viacerí veľkí developeri skrachovali. Vláda v minulých rokoch prijala opatrenia na podporu sektora, vrátane zrušenia mnohých predchádzajúcich reštrikcií pri nákupe nehnuteľností. Realitný sektor sa napriek tomu stále nezotavil.
Na to, aby sa vláde podarilo naplniť tohtoročný rastový cieľ na úrovni zhruba 5 %, bude podľa Kuo Šan, analytičky zo spoločnosti Hutong Research, musieť prísť s ďalšími opatreniami na podporu ekonomiky. Očakáva, že Peking sa v rámci ďalších stimulov zameria na spotrebu, služby a inovácie.