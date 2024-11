Čína dúfa, že Nemecko by jej mohlo pomôcť vyriešiť clá v EÚ

Rio de Janeiro/Peking 20. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching dúfa, že Nemecko by mohlo pomôcť Pekingu čo najskôr vyriešiť otázku ciel, ktoré Európska únia (EÚ) zaviedla na dovoz elektrických vozidiel z ázijskej krajiny. Uviedla to čínska štátna televízia CCTV. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Si Ťin-pching to povedal nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi na okraj samitu skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta) v Rio de Janeiro. Uviedol pritom, že Čína je pripravená spolupracovať s Nemeckom na "konsolidácii" celkového strategického partnerstva, keďže zvýšenie ciel EÚ na elektrické vozidlá vyrobené v Číne zvýšilo tiež vyhliadky na obchodnú vojnu medzi Pekingom a európskym blokom.



"Clá EÚ na čínske elektrické vozidlá priťahujú pozornosť na celom svete a Čína vždy trvá na vyriešení rozdielov prostredníctvom dialógu a konzultácií. Dúfame, že Nemecko bude v tomto smere naďalej zohrávať dôležitú úlohu," povedal Si Ťin-pching podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sinchua.



Hovorca nemeckej vlády vo vyhlásení uviedol, že stretnutie Scholza so Si Ťin-pchingom trvalo 30 minút a kancelár sa zaoberal geopolitickými otázkami vrátane vojny na Ukrajine a na Blízkom východe.



"Predovšetkým varoval pred nebezpečenstvom eskalácie vojny na Ukrajine v dôsledku nasadenia severokórejských jednotiek," uvádza sa vo vyhlásení s odkazom na informácie z USA, podľa ktorých na strane Ruska bolo do vojny nasadených 11.000 severokórejských vojakov.



Scholz tiež povedal Si Ťin-pchingovi, že jeho nedávny telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine sa ukázal ako "vytriezvenie", dodal vo vyhlásení hovorca nemeckej vlády.



Si Ťin-pching je na turné po Južnej Amerike, ktoré sa začalo jeho účasťou na fóre pre ázijsko-pacifickú hospodársku spoluprácu v peruánskej Lime, kde slávnostne otvoril tichomorský prístav financovaný Čínou.



Po utorňajšom (19. 11.) závere samitu G20 má v pláne štátnu návštevu Brazílie, kde by sa mal stretnúť s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a podpísať niekoľko dohôd o spolupráci.