Čína dúfa, že USA sa budú usilovať o pozitívne výsledky v obchode
Obe ekonomické superveľmoci pracujú na dosiahnutí dohody o znížení obchodného napätia po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil prísne clá na desiatky krajín.
Autor TASR
Peking 11. augusta (TASR) - Čína dúfa, že Spojené štáty sa budú usilovať o „pozitívne“ výsledky vo vzájomnom obchode. Vyhlásil to v pondelok hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien, deň predtým, ako má vypršať platnosť dohody o dočasnom znížení vzájomných ciel. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
„Dúfame, že USA budú spolupracovať s Čínou na dodržiavaní dôležitého konsenzu dosiahnutého počas telefonátu medzi hlavami oboch štátov a budú sa usilovať o pozitívne výsledky na základe rovnosti, rešpektu a vzájomného prospechu,“ uviedol Lin Ťien.
V utorok (12. 8.) vyprší 90-dňové „colné prímerie“, teda dočasné zníženie vzájomných vysokých ciel medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Stále nie je jasné, či bude táto prestávka predĺžená.
Obe ekonomické superveľmoci pracujú na dosiahnutí dohody o znížení obchodného napätia po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil prísne clá na desiatky krajín. V máji sa Čína a USA dohodli na 90-dňovom prímerí a minulý mesiac v Štokholme sa dohodli na ďalších rokovaniach o predĺžení prímeria po termíne 12. augusta. Májová dohoda dočasne znížila clá o 115 %, pričom v USA klesli clá na čínsky tovar na 30 %, zatiaľ čo clá Pekingu na americké výrobky sa znížili na 10 %.
Po júlovom kole obchodných rokovaní medzi Čínou a USA v Štokholme čínski a americkí predstavitelia uviedli, že očakávajú predĺženie lehoty o ďalších 90 dní. Americký obchodný zástupca Jamieson Greer však po rokovaniach v Štokholme vyhlásil tiež, že Trump bude mať „konečné slovo“, pokiaľ ide o predĺženie colného prímeria. USA zatiaľ formálne neoznámili, či ho schváli alebo vráti vysoké clá na dovoz z Číny.
Trump opakovane posunul termíny návratu vysokých ciel. Americký minister financií Scott Bessent v tejto súvislosti uviedol, že Trump zvažuje ďalší 90-dňový odklad, aby mal čas na vypracovanie detailov dohody, ktorá stanoví clá na väčšinu čínskych produktov na úrovni 50 %.
Vyššie clá sú zamerané na kompenzáciu chronického a obrovského obchodného deficitu USA s Čínou, aj keď v júli klesol na 21-ročné minimum, keďže hrozba ciel ovplyvnila čínsky export.
