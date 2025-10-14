< sekcia Ekonomika
Čína eskaluje obchodný spor s USA novými reštrikciami
Sankcie v utorok zhoršili náladu na globálnych akciových trhoch, ktoré sa oslabili. Znížili totiž nádeje na zmiernenie napätia medzi najväčšími ekonomikami sveta.
Autor TASR
Peking/Washington 14. októbra (TASR) - Čína eskaluje obchodný spor s USA novými reštrikciami v lodnej doprave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg. Čína uvalila sankcie na päť amerických divízií juhokórejskej lodnej dopravnej spoločnosti Hanwha Ocean Co., pričom pohrozila ďalšími odvetnými opatreniami voči tomuto odvetviu. Ide o najnovší z radu recipročných krokov, ktorými sa Peking a Washington snažia získať výhody a páky pred očakávanými obchodnými rokovaniami.
Sankcie v utorok zhoršili náladu na globálnych akciových trhoch, ktoré sa oslabili. Znížili totiž nádeje na zmiernenie napätia medzi najväčšími ekonomikami sveta. Akcie Hanwha Ocean uzavreli so stratou 6,2 %, zatiaľ čo akcie čínskych lodiarov sa posilnili.
Čínske opatrenia eskalujú dlhodobý boj s USA o námornú dominanciu. Obidve strany už uvalili na lode druhej strany špeciálne prístavné poplatky. USA zmobilizovali spojencov, najmä Južnú Kóreu, aby im pomohli oživiť upadajúci americký lodný priemysel. Tento boj má negatívny vplyv pre globálnu ekonomiku, keďže na lodnú prepravu pripadá viac ako 80 % medzinárodného obchodu.
„Toto znamená rozšírenie a eskaláciu pretrvávajúceho obchodného konfliktu,“ uviedla šéfka oddelenia obchodnej politiky singapurskej Hinrich Foundation Deborah Elmsová. „Už nejde len o clá a kontrolu vývozu, ale o to, ktoré firmy môžu pôsobiť na ktorých trhoch. Ak to bude pokračovať, ohrozí to oveľa viac ekonomických aktivít.“
Lodná doprava je len jedným z hlavných bodov sporu vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Peking sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín a prijal aj ďalšie reštrikcie, zatiaľ čo USA rozšírili obmedzenia prístupu Číny k čipom a pohrozili, že uvalia dodatočné clá vo výške 100 %.
Hoci predstavitelia oboch vlád zdôrazňujú, že rokovania pokračujú, nie je jasné, či sa im podarí dosiahnuť prímerie pred samitom prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. Jedným z rizík pre Čínu je, že jej najnovšie opatrenia, týkajúce sa vzácnych zemín a lodnej dopravy, môžu podnietiť krajiny ako Južná Kórea, aby sa pridali na stranu USA a vyvíjali tlak na Peking.
Americký minister financií Scott Bessent obvinil Peking, že „mieri bazukou na dodávateľské reťazce a priemyselnú základňu celého slobodného sveta“. Vyzval amerických spojencov, aby s Washingtonom bojovali proti tejto politike.
