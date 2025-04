Čína hľadá spojencov, chce vytvoriť jednotný front proti clám USA

Peking 10. apríla (TASR) - Čína hľadá spojencov po celom svete, keďže USA neustále zvyšujú clá na jej dovoz. Pokúša sa o vytvorenie jednotného frontu so zámerom prinútiť Washington k ústupu. Po niekoľkých dňoch tohto úsilia však zaznamenala len čiastočný úspech. Mnohé krajiny nie sú totiž ochotné spojiť sa s hlavným cieľom obchodnej vojny amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Trump uplynulú stredu odložil zavedenie recipročných ciel pre väčšinu krajín na 90 dní s tým, že im chce poskytnúť čas na rokovania.



Čína ale odmietla rokovať a vyhlásila, že bude „bojovať až do konca“ v colnej vojne. To viedlo Trumpa k ďalšiemu zvýšeniu colnej sadzby na čínsky dovoz na 125 % zo 104 %. Čína v rámci odvety zaviedla clá na americký tovar vo výške 84 %, ktoré nadobudli účinnosť vo štvrtok.



Čína sa zameriavala na Európu. „Čína je ochotná spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) na spoločnej realizácii dôležitého konsenzu dosiahnutého lídrami Číny a EÚ, posilnení komunikácie a výmeny a prehĺbení obchodu, investícií a priemyselnej spolupráce medzi Čínou a EÚ,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra Sinchua.



Toto vyhlásenie nasledovalo po utorkovej videokonferencii medzi čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom a eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť Marošom Šefčovičom o recipročných clách USA.



Wang Wen-tchao označil americké clá za akt unilateralizmu, protekcionizmu a ekonomického šikanovania, ktorý vážne poškodzuje multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a negatívne ovplyvňujúci stabilitu globálneho ekonomického poriadku, uviedla Sinchua. Dodal, že Čína je ochotná vyriešiť rozdiely prostredníctvom konzultácií a rokovaní, ale ak USA budú trvať na svojej vlastnej ceste, bude bojovať až do konca.



Wang Wen-tchao rokoval tiež s desaťčlenným Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), zatiaľ čo premiér Li Čchiang sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi podnikov, ktorým povedal, že vláda je pripravená zvládnuť všetky druhy „neistôt,“ uviedla Sinchua.



Napriek nespokojnosti s colnou politikou USA, nie všetky krajiny majú záujem o spojenie s Čínou, najmä tie, ktoré mali v minulosti spory s Pekingom.



Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že voľný a spravodlivý obchod je dobrá vec. Dodal, že jeho vláda spolupracuje so všetkými krajinami, ale stojí na vlastných nohách a bráni národné záujmy.



Čína zaviedla sériu obchodných prekážok proti Austrálii v roku 2020 po tom, čo vláda v Canberre nahnevala Peking tým, že vyzvala na nezávislé vyšetrovanie pandémie ochorenia COVID-19.



India údajne odmietla tiež čínsku výzvu na spoluprácu a Rusko, ktoré sa zvyčajne považuje za najbližšieho geopolitického partnera Číny, bolo z Trumpových ciel úplne vynechané.



Nie je jasné, aké ďalšie kroky Čína podnikne. Medzi netarifné možnosti patria zákazy amerických filmov, amerických právnických firiem a obchodu so službami.