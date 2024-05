Čína hrozí clami na benzínové autá z EÚ a USA

Peking 22. mája (TASR) - Čínska vláda pohrozila odvetnými clami na dovoz vozidiel vyrobených v Európskej únii (EÚ) a v USA po tom, ako Brusel začal vyšetrovať čínske dotácie na elektromobily a Washington oznámil zvýšenie ciel na tovary vyrobené v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Čínska obchodná komora pri EÚ (CCCEU) v príspevku na sociálnej sieti s odvolaním sa na "dobre informované zdroje" uviedla, že Čína možno zváži zvýšenie cien na dovoz veľkých benzínových áut z EÚ a USA zo súčasných 15 % na 25 %. Odvolala sa pritom na rozhovor, ktorý Global Times poskytol Liou Pin, hlavný čínsky expert na automobilovú stratégiu.



"Navrhovaná úprava colných sadzieb pre dovážané benzínové sedany a športové úžitkové vozidlá s motorom väčším ako 2,5 litra je v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," povedal Liou Pin z vládneho združenia CATARC pre štátom kontrolované noviny.



Podľa neho odporúčané zvýšenie ciel urýchli tiež zelený prechod a je zásadne odlišné od protekcionistických opatrení inde vo svete.



Hrozba zvýšenia ciel v Číne prichádza po tom, ako Európska komisia začala v októbri vyšetrovať, či čínske vládne dotácie znižujú ceny elektromobilov vyrobených v ázijskej krajine a dovážaných do členských krajín EÚ. Znamenalo by to porušenie antidumpingovej dohody WTO.



Konečným termínom pre Komisiu na uloženie ciel je 4. júl, deväť mesiacov po začatí vyšetrovania. Eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis pre Politico začiatkom tohto mesiaca povedal, že vyšetrovanie "napreduje".



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zase minulý týždeň predstavila zvýšenie ciel na množstvo produktov vyrobených v Číne, pričom clá na čínske elektromobily sa majú od 1. augusta 2024 zvýšiť až na štvornásobok, teda na 100 % z 25 %.