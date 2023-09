Čína investuje do ťažby medi a zlata vo východnom Srbsku 3,8 mld. USD

Belehrad 11. septembra (TASR) - Čína sa chystá vo veľkom investovať do ťažby medi a zlata vo východnom Srbsku. To znamená ďalší dramatický nárast investícií Pekingu v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa memoranda o porozumení, ktoré obe strany podpísali počas víkendu v čínskom meste Sia-men, čínska štátna spoločnosť Zijin Mining investuje do banského komplexu v meste Bor na východe Srbska 3,8 miliardy USD (3,55 miliardy eur).



"Toto memorandum umožní Srbsku, aby sa vyrovnalo najväčším európskym producentom medi a zlata, a vytvorí aj príležitosti pre nové investície," uviedla srbská ministerka pre ťažbu a energetiku Dubravka Djedovič Handanovičová.



Čínska firma Zijin kúpila v roku 2018 väčšinový podiel v ťažbe medi a zlata v Bore. Srbská vláda sa predtým roky neúspešne pokúšala o privatizáciu tejto problémovej bane.



Srbská štátna ťažobná spoločnosť bola pred rozpadom Juhoslávie pilierom priemyselného sektora krajiny. Pre zlé hospodárenie a medzinárodné sankcie počas režimu prezidenta Slobodana Miloševiča v 90. rokoch minulého storočia sa však stala príťažou pre ekonomiku, ktorá zápasila s problémami.



Peking v posledných rokoch investoval miliardy v Srbsku a susedných balkánskych krajinách v nádeji, že rozšíri svoju ekonomickú prítomnosť v strednej Európe.



(1 EUR = 1,0704 USD)