Peking 16. júna (TASR) - Čína je ochotná spolupracovať so svetom na technologických inováciách a globálnych výzvach vrátane prevencie pandémie. Vyhlásil to čínsky prezident Si Ťin-pching počas stretnutia s americkým miliardárom Billom Gatesom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Ste prvým americkým priateľom, ktorého som tento rok stretol v Pekingu," povedal Si Ťin-pching v piatok spoluzakladateľovi spoločnosti Microsoft podľa štátnej televízie.



"Vždy som hovoril, že základ čínsko-amerických vzťahov je medzi ľuďmi. Vždy vkladáme svoje nádeje do Američanov a dúfame, že tieto dva národy budú naďalej priateľské," dodal.



Na stretnutí sa zúčastnili aj najvyšší čínsky diplomat Wang I a minister zahraničných vecí Čchin Kang.



Stretnutie čínskeho prezidenta s Gatesom zvyšuje očakávania pred návštevou amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý v nedeľu (18. 6.) pricestuje na dva dni do Pekingu. Cieľom jeho návštevy je obnoviť vzťahy medzi najväčšími svetovými ekonomikami po tom, ako ich začiatkom tohto roka vykoľajil spor okolo údajného čínskeho špionážneho balóna.



Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov a mestská vláda v Pekingu sa už predtým dohodli, že každá zo strán daruje 50 miliónov USD (46,21 milióna eur) na boj proti infekčným chorobám, ako je malária. Peniaze pôjdu Global Health Drug Discovery Institute, uvádza sa vo vyhlásení Gatesovej nadácie.



Vo štvrtok (15. 6.) Gates v prejave v inštitúte zablahoželal Číne k odstráneniu malárie v rámci svojich hraníc. Ocenil tiež čínskych vedcov za prácu v boji proti tejto chorobe po celom svete, uvádza Gates Foundation.



(1 EUR = 1,0819 USD)