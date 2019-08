Čína je pripravená dospieť k dohode, Trump však ešte nie je pripravený

Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow uviedol, že obchodní zástupcovia oboch krajín by mali spolu diskutovať v priebehu 10 dní.

Washington 19. augusta (TASR) - Prezident Donald Trump a ďalší vysokí predstavitelia USA v nedeľu (18. 8.) odmietli obavy, že rast americkej ekonomicky slabne. A vyhlásili, že napriek nestabilnému týždňu na svetových dlhopisových trhoch vidia len malé riziko recesie. Trvajú tiež na tom, že obchodná vojna s Čínou nespôsobila USA žiadne škody.



"Nesmierne sa nám darí, naši spotrebitelia sú bohatší, došlo k ohromnému zníženiu daní a majú kopu peňazí," uviedol Trump v nedeľu. Bol však menej optimistický ako jeho spolupracovníci, pokiaľ ide o uzatvorenie obchodnej dohody s Čínou. Skonštatoval, že zatiaľ čo Čína je pripravená dospieť k dohode, on sám „ešte nie je pripravený". Naznačil tiež, že Biely dom by rád videl, ako Peking najprv vyrieši prebiehajúce protesty v Hongkongu "humánnym spôsobom".



Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow uviedol, že obchodní zástupcovia oboch krajín by mali spolu diskutovať v priebehu 10 dní. A ak bude ich rozhovor úspešný, predstavitelia Číny by mali prísť do USA, aby pokročili v rokovaniach o ukončení obchodného sporu, ktorý predstavuje potenciálne riziko pre globálny hospodársky rast.



Aj keď rokovania USA a Číny momentálne stagnujú a nad svetovou ekonomikou sa vznáša hrozba zvýšenia ciel, Kudlow pre Fox News Sunday povedal, že USA sú aj naďalej „v dobrej kondícii“. "Recesia nie je na dohľad," vyhlásil. „Spotrebitelia majú prácu. Ich mzdy stúpajú. Míňajú peniaze aj si odkladajú.“



Tieto vyhlásenia nasledujú po týždni, v ktorom vývoj na finančných trhoch ovplyvnili obavy z možnej recesie v USA. Zdá sa, že predstavitelia americkej administratívy sa snažia pred blížiacou sa kampaňou a prezidentskými voľbami presviedčať voličov, že ekonomike sa darí. Opoziční demokrati totiž tvrdia, že obchodná politika Trumpa predstavuje akútne krátkodobé riziko.



Americká ekonomika stále rastie a pridáva pracovné miesta každý mesiac. Maloobchodné tržby v júli stúpli o 0,7 %, čo je viac, ako sa očakávalo. Podľa Kudlowa to ukazuje, že hlavný motor americkej ekonomiky je nedotknutý. Spotrebiteľské výdavky sa totiž podieľajú zhruba 70 % na hospodárskom raste USA. Ale výrobný sektor spomaľuje a slabé investície sa stali jeho brzdou.



Spomalenie ekonomiky by bolo zlou správou pre Trumpa, ktorý sa bude v roku 2020 uchádzať o znovuzvolenie. Na zhromaždení voličov minulý týždeň povedal, že nemajú inú možnosť, ako hlasovať za neho, aby si zachovali svoje pracovné miesta.