Čína je pripravená pokračovať v obchodných rokovaniach s USA
Autor TASR
Peking 29. januára (TASR) - Čína je pripravená pokračovať v obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi s cieľom vyriešiť otvorené otázky, vyhlásila vo štvrtok hovorkyňa čínskeho ministerstva obchodu Che Jung-čchien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V nadchádzajúcej fáze je Čína pripravená spolupracovať s USA na implementácii dôležitých dohôd dosiahnutých medzi lídrami oboch krajín, efektívne využívať mechanizmus bilaterálnych obchodných a ekonomických konzultácií, riešiť rozdiely, podporovať spoluprácu a prispievať k stabilnému, zdravému a udržateľnému rozvoju čínsko-amerických vzťahov v oblasti obchodu a ekonomiky,“ uviedla hovorkyňa na tlačovom brífingu v odpovedi na otázku, či Peking očakáva ďalšie kolo obchodných rokovaní v súvislosti s plánovanou aprílovou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
V roku 2025 Čína a Spojené štáty uskutočnili päť kôl konzultácií „na rovnocennom základe a na základe vzájomného rešpektu“, poznamenala hovorkyňa s tým, že predchádzajúce rozhovory priniesli pozitívne výsledky. Čína a Spojené štáty prostredníctvom dialógu dokážu prekonať nezhody v obchodných a ekonomických otázkach, uzavrela hovorkyňa ministerstva obchodu v Pekingu.
