Čína je proti sankciám EÚ voči jej firmám, ktoré majú väzby na Rusko

Peking 26. júna (TASR) - Čína je rozhodne proti začleneniu niektorých čínskych firiem do 14. balíka sankcií Európskej únie (EÚ) proti Rusku. Vyhlásilo to v stredu čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento krok má negatívny vplyv na hospodárske a obchodné vzťahy medzi Čínou a EÚ, uviedlo ministerstvo a vyzvalo európsky blok, aby "bezpodmienečne" zastavil sankcie voči čínskym firmám.



"Čína nalieha na stranu EÚ, aby mala na pamäti celkové záujmy komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a EÚ a bezpodmienečne zastavila zaradenie čínskych spoločností na sankčný zoznam," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, v ktorom sa zaviazalo, že bude rozhodne chrániť legitímne práva a záujmy čínskych firiem.



Podľa ministerstva kroky EÚ proti čínskym firmám predstavujú jednostranné sankcie, ktoré nemajú oporu v medzinárodnom práve ani mandát od Bezpečnostnej rady OSN.



"Takýto krok je v rozpore s duchom konsenzu, ktorý dosiahli lídri Číny a EÚ, a má negatívny vplyv na hospodárske a obchodné vzťahy medzi Čínou a EÚ," uvádza sa vo vyhlásení.



Čína už v utorok (25. 6.) vyzvala EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym spoločnostiam, ktoré podľa Bruselu podporujú ruskú vojnu na Ukrajine.



Európsky blok uvalil sankcie na 19 čínskych firiem za ich podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Je medzi nimi niekoľko spoločností so sídlom v Hongkongu, ako aj dva globálne satelitné giganty. Tieto firmy teraz podliehajú drastickým obmedzeniam pri predaji "tovaru a technológií s dvojakým použitím, ktoré by sa mohli použiť na posilnenie ruského obranného a bezpečnostného sektora".



Hoci Čína nedodáva Rusku priamo zbrane, USA a Európa ju obviňujú z predaja komponentov a vybavenia ruskému vojenskému priemyslu. Peking to popiera.



Okrem 19 čínskych firiem pridal Brusel na zoznam aj deväť spoločností z Turecka, dve z Kirgizska, jednu z Indie, jednu z Kazachstanu a jednu zo Spojených arabských emirátov. Približne polovicu zo 61 subjektov pridaných na sankčný zoznam EÚ tvoria spoločnosti so sídlom v Rusku.