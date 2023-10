Čína kritizuje EÚ pre vyšetrovanie dotácií na elektromobily

Peking 4. októbra (TASR) - Čína vyjadrila v stredu nespokojnosť s požiadavkou Európskej únie (EÚ), aby sa vo "veľmi krátkom čase" zapojila do konzultácií o vyšetrovaní dotácií pre elektrické vozidlá. Peking to dokonca označil za vážne porušenie čínskych práv. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínska strana nedostala adekvátne konzultačné materiály, uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo obchodu.



Európska komisia v stredu oznámila, že začala formálne antisubvenčné vyšetrovanie v prípade dovozu batériových elektrických vozidiel z Číny. Cieľom je zistiť, či hodnotové reťazce elektromobilov v Číne profitujú z nezákonných štátnych dotácií. V takom prípade uvalí clá, aby ochránila európskych výrobcov pred "záplavou" dovozu lacnejších čínskych elektrických vozidiel z ázijskej krajiny.



Čína je "veľmi nespokojná" s antisubvenčným vyšetrovaním. Podľa ministerstva obchodu mu chýbajú primerané dôkazy a nie je v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Peking bude preto venovať veľkú pozornosť vyšetrovacím postupom Komisie a bude chrániť práva a záujmy čínskych firiem, vyhlásilo ministerstvo.



Čína nalieha tiež na EÚ, aby zabezpečila stabilitu globálneho dodávateľského reťazca a strategické partnerstvo a zároveň "rozvážne" uplatňovala nápravné opatrenia.



Začiatok vyšetrovania EÚ oznámila v oficiálnom vestníku, v ktorom sa uvádza, že Čína bola pozvaná na konzultácie, hoci neuviedla časový rámec.



Informácie, ktoré doposiaľ Komisia zozbierala, poukazujú na to, že výrobcovia v Číne mali prospech z dotácií na úkor firiem z EÚ. Tieto dotácie mali formu grantov, pôžičiek od štátnych bánk za zvýhodnených podmienok, zníženia daní, rôznych výnimiek a poskytovania tovarov alebo služieb od štátu, ako sú suroviny a komponenty, za nižšie ceny.



Podľa zistení Bruselu dotácie umožnili rýchly nárast lacného dovozu elektrických vozidiel do Únie, pričom očakávaná nadmerná kapacita v Číne pravdepodobne povedie k jeho ďalšiemu zvýšeniu v blízkej budúcnosti.



Európska komisia uviedla, že podiel čínskych firiem na predaji elektromobilov v Európe vzrástol na 8 % a v roku 2025 by mohol dosiahnuť 15 %.