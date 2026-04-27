Čína kritizuje európsky Zákon o priemyselnom akcelerátore
Návrh Komisie počíta s uprednostňovaním európskych výrobcov pri verejných zákazkách v týchto sektoroch.
Autor TASR
Peking 27. apríla (TASR) - Čína ostro kritizuje plány Európskej únie (EÚ), ktorá sa snaží chrániť svoj priemysel prostredníctvom novej legislatívy. Zákon o priemyselnom akcelerátore (IAA), ktorý predstavila Európska komisia (EK) v marci, diskriminuje zahraničných investorov v strategických rastových sektoroch, oznámilo v pondelok ministerstvo obchodu v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čínske ministerstvo uviedlo, že svoje obavy a odporúčania, týkajúce sa návrhu zákona, predložilo EÚ 24. apríla. Ak Únia zavedie do praxe legislatívu poškodzujúcu záujmy čínskych spoločností, Peking bude nútený prijať protiopatrenia, varovalo ministerstvo. Podľa Bruselu zákon IAA posilní Úniu v strategických priemyselných odvetviach, ktorými sú výroba batérií, elektrických áut a fotovoltických systémov, ako aj ťažba a spracovanie kritických surovín.
Návrh Komisie počíta s uprednostňovaním európskych výrobcov pri verejných zákazkách v týchto sektoroch. Veľké priame zahraničné investície (PZI) by zároveň v budúcnosti podliehali osobitnému schvaľovaniu, čo by malo vážne následky pre Čínu, ktorá je hlavným priemyselným konkurentom európskeho spoločenstva.
