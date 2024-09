Čína kritizuje odmietnutie návrhu na minimálnu cenu elektromobilov

Peking 13. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v piatok so sklamaním reagovalo na rozhodnutie Európskej únie (EÚ) odmietnuť návrh čínskych výrobcov elektrických vozidiel na stanovenie minimálnych dovozných cien. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



"EÚ tvrdí, že je ochotná vyriešiť problém prostredníctvom dialógu, ale čínsky návrh rýchlo a neuvážene odmietla bez toho, aby ponúkla konkrétny plán," uviedlo čínske ministerstvo.



Podľa ministerstva odmietnutie EÚ "ukazuje, že chýba skutočná snaha stretnúť sa na pol ceste" pri hľadaní kompromisu, uviedli noviny Global Times. Dodali, že ak bilaterálne rokovania o elektrických vozidlách zlyhajú, "zodpovednosť bude ležať výlučne na strane EÚ".



Európska komisia formálne zamietla všetky návrhy čínskych výrobcov elektrických vozidiel na minimálne dovozné ceny v snahe vyhnúť sa clám v EÚ.



"Naša kontrola sa zamerala na to, či by ponuky eliminovali škodlivý vplyv dotácií, a či by sa dali efektívne monitorovať a presadzovať. Komisia dospela k záveru, že žiadna z ponúk nespĺňala tieto požiadavky," uviedol vo štvrtok (12. 9.) hovorca Komisie.



"Komisia zostáva otvorená vyjednávaniam o riešení, ale to musí byť plne v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a plne napraviť škodlivé účinky zistených dotácií," dodal hovorca.



Komisia je blízko k zavedeniu konečných ciel až do výšky 35,3 % na elektromobily vyrobené v Číne, nad rámec štandardného dovozného cla EÚ na autá vo výške 10 %.



O navrhovaných clách bude hlasovať všetkých 27 členov EÚ. Zavedú sa do konca októbra, pokiaľ proti nim nebude kvalifikovaná väčšina 15 členov EÚ zastupujúcich 65 % obyvateľov bloku.



Aj USA zavádzajú vyššie clá na čínsky tovar vrátane elektrických vozidiel.