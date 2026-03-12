< sekcia Ekonomika
Čína kritizuje USA pre skúmanie údajných nekalých obchodných praktík
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v stredu (11. 3.) oznámila, že preverí údajné nekalé obchodné praktiky desiatok krajín, čo môže viesť k uvaleniu ďalších ciel.
Autor TASR
Peking 12. marca (TASR) - Nové vyšetrovania Spojených štátov, ktoré sa zameriavajú na údajné nekalé obchodné praktiky, predstavujú politickú manipuláciu, oznámilo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu, ktoré tiež odmietlo americké tvrdenia o nadprodukcii v čínskom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v stredu (11. 3.) oznámila, že preverí údajné nekalé obchodné praktiky desiatok krajín, čo môže viesť k uvaleniu ďalších ciel. Krok nasleduje niekoľko týždňov po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý označil veľkú časť Trumpových ciel za nezákonnú. Prezident podľa súdu neoprávnene obišiel Kongres, keď sa pri vyhlasovaní ciel odvolával na zákon o krízových hospodárskych situáciách. Trump bezprostredne po zverejnení rozhodnutia súdu oznámil zavedenie ďalších ciel na základe iného zákona.
„Takzvaná nadmerná kapacita je falošné tvrdenie,“ uviedlo ministerstvo obchodu v Pekingu. „Čína sa stavia proti jeho používaniu ako výhovorky pre politickú manipuláciu,“ dodal hovorca ministerstva s tým, že „colné a obchodné vojny nie sú v záujem žiadnej strany“.
Spojené štáty sa pri vyšetrovaní údajnej nadmernej priemyselnej kapacity zameriavajú okrem iného na Európsku úniu, Čínu, Japonsko a Indiu, ale aj na Singapur, Švajčiarsko, Južnú Kóreu, Vietnam, Taiwan či Mexiko. Vyšetrovanie sa bude týkať ekonomík, pri ktorých existujú dôkazy o štrukturálnej nadprodukcii v rôznych priemyselných odvetviach, priblížil obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer.
