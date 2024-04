Čína kritizuje USA za sprísnenie exportu čipov

Peking 1. apríla (TASR) - Čína v pondelok kritizovala Spojené štáty za sprísnenie pravidiel exportu čipov a polovodičov. A uviedla, že Washington tak vytvoril ďalšie prekážky pre obchod a viac neistoty v čipovom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena minulý týždeň revidovala pravidlá, ktorých cieľom je sťažiť Číne prístup k americkým čipom umelej inteligencie a nástrojom na výrobu čipov a polovodičov. Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť vzhľadom na riziko využitia týchto komponentov v čínskej vojenskej technike.



"USA rozšírili koncepciu národnej bezpečnosti, svojvoľne revidovali pravidlá a sprísnili kontrolné opatrenia. To nielenže vytvorilo ďalšie prekážky a prinieslo väčšiu záťaž pri dodržiavaní predpisov pre čínske a americké spoločnosti, ktoré chcú ekonomicky a v obchode normálne spolupracovať, ale zároveň to vytvorilo obrovskú neistotu pre globálny polovodičový priemysel," uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu.



Vyhlásil tiež, že krok USA "vážne ovplyvňuje vzájomne výhodnú spoluprácu medzi čínskymi a zahraničnými podnikmi a poškodzuje ich legitímne práva a záujmy. Čína je rozhodne proti tomu."



Americká pravidlá, ktoré zakazujú export niektorých čipov a zariadení, sa dotkli aj spoločností ako Nvidia a AMD.



"Čína je pripravená spolupracovať so všetkými stranami na posilnení vzájomne výhodnej spolupráce a podpore bezpečnosti a stability globálneho polovodičového priemyslu a dodávateľského reťazca," dodal hovorca.