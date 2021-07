Čína kritizuje zavedenie uhlíkovej dane v EÚ

Peking 26. júla (TASR) - Čína v pondelok uviedla, že plán Európskej únie (EÚ) na zavedenie prvej dane z uhlíka na hraniciach rozšíri problémy v oblasti klímy aj na obchod, čo je v rozpore s medzinárodnými zásadami a poškodí to vyhliadky na hospodársky rast.



Európska komisia tento mesiac načrtla plány na zavedenie mechanizmu platenia dane z uhlíka na hraniciach Únie (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) alebo sadzby z oxidu uhličitého (CO2) od roku 2026. To prinúti importérov niektorých produktov, ako je napríklad oceľ, platiť tzv. uhlíkovú daň na hraniciach EÚ.



"CBAM je v podstate jednostranné opatrenie, ktoré rozšíri problémy so zmenami podnebia na obchodný sektor. Porušuje princípy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a bude vážne podkopávať vzájomnú dôveru v globálne spoločenstvo a vyhliadky na hospodársky rast," uviedol Liou Jou-pin, hovorca čínskeho ministerstva ekológie a životného prostredia na brífingu.



Zopakoval stanovisko Číny, že pri reakcii každej krajiny na zmenu podnebia by sa mala brať do úvahy jej úroveň ekonomického rozvoja, a dodal, že clo za CO2 vážne poškodí ochotu a schopnosť krajín riešiť túto otázku.



Číne, ktorá patrí medzi najväčších svetových výrobcov priemyselných surovín, ako sú oceľ a cement, zavedenie ciel z CO2 v Európe uštedrí zvlášť veľký úder. Ale podľa niektorých odborníkov sa tento "efekt" časom zmierni a neexistujú dôkazy o tom, že by daň z uhlíka mala mať dlhodobý nepriaznivý vplyv na rozvoj Číny. Mohla by tiež povzbudiť Peking, aby zahrnul ceny uhlíka do svojej národnej schémy obchodovania s emisiami, pričom ako referenčné by mohli slúžiť ceny v EÚ.



Dlhoočakávaná čínska schéma obchodovania s emisiami zaznamenala od svojho spustenia 16. júla rekordný objem 4,83 milióna ton za priemernú cenu 51,7 jüanu (6,78 eura) za tonu. Na porovnanie, v EÚ je to viac ako 50 eur za tonu.



(1 EUR = 7,6224 CNY)