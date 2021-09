Čína má problémy s dodávkami elektriny, zatvárajú sa továrne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Peking 27. septembra (TASR) - Problémy s nedostatkom energie v Číne sa zhoršujú. Energetická kríza už viedla k zastaveniu výroby v mnohých továrňach vrátane firiem, ktoré sú dodávateľmi spoločností Apple a Tesla. To si vyžiada svoju daň od ekonomiky. Viacerí analytici preto revidovali odhad jej rastu smerom nadol.Spotrebitelia na celom svete tak čelia možnému nedostatku smartfónov a iného tovaru pred Vianocami, varujú ekonómovia. V mnohých častiach Číny bola zavedená elektrina na prídel. Dodávateľ komponentov pre telefóny Apple uviedol, že na základe príkazov miestnych úradov pozastavil výrobu v továrni západne od Šanghaja.Narušenie produkcie v obrovskom čínskom výrobnom sektore počas jednej z najrušnejších sezón odráža boj vládnej Komunistickej strany o vyváženie hospodárskeho rastu so snahou obmedziť znečistenie a emisie skleníkových plynov.uviedli analytici spoločnosti Nomura v pondelkovej správe. Zároveň znížili prognózu ekonomického rastu Číny v 3. štvrťroku na 4,7 % z 5,1 % a za celý rok na 7,7 % z 8,2 %.Výrobcovia na celom svete už pritom zápasia s nedostatkom čipov, s problémami v medzinárodnej preprave a ďalšími pretrvávajúcimi vplyvmi globálneho zastavenia dopravy a obchodu počas pandémie nového koronavírusu.Čínska energetická kríza je výsledkom nedostatku uhlia a sprísnenia emisných noriem. Problémy s elektrinou zasiahli výrobu v širokej škále priemyselných odvetví a vo viacerých regiónoch. Aj domácnosti začínajú čoraz viac pociťovať jej dôsledky, keďže nočné teploty v najsevernejších mestách klesajú k bodu mrazu. Národný energetický úrad (NEA) preto nariadil uhoľným a plynárenským spoločnostiam, aby zabezpečili dostatočné zásoby energie na udržanie tepla v domoch v zime.Nedostatok elektriny znervózňuje aj čínske akciové trhy v čase, keď druhej najväčšej ekonomike sveta hrozí možný kolaps developerského gigantu Evergrande.Čína sa zaviazala, že v roku 2021 zníži energetickú náročnosť približne o 3 %, aby splnila svoje klimatické ciele. Provinčné úrady v uplynulých mesiacoch zintenzívnili tiež presadzovanie redukcie emisií, pretože iba 10 z 30 regiónov dokázalo v prvom polroku splniť emisné ciele.Najmenej 15 čínskych spoločností v hláseniach pre burzu uviedlo, že ich výroba bola narušená obmedzením dodávok energie. A viac ako 30 taiwanských firiem, ktoré majú závody v Číne, informovalo, že museli zastaviť produkciu.Okrem dodávateľov pre Apple a ďalších výrobcov elektroniky zasiahli problémy s elektrinou aj výrobcov ocele, hliníka, cementu, chemikálií, farbív, nábytku alebo sójových produktov.Analytici banky Morgan Stanley už upozornili, že ak by sa prerušovanie výroby pre nedostatok elektriny predĺžilo, mohlo by vo 4. štvrťroku znížiť hospodársky rast o 1 percentuálny bod.