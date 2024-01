Čína môže prísť o pozíciu najdôležitejšieho partnera Nemecka

Berlín 29. januára (TASR) - Čína by mohla v tomto roku prísť o pozíciu najdôležitejšieho obchodného partnera Nemecka. Poukázala na to najnovšia štúdia nemeckej Agentúry pre obchod a investície (GTAI). Na čele tohto rebríčka by ju mohli vystriedať Spojené štáty, ktoré ako obchodný partner Nemecka sú za Čínou v tesnom závese. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Čína svoju dominantnú pozíciu v oblasti vzájomného obchodu s Nemeckom postupne stráca," uviedla GTAI v štúdii zverejnenej počas víkendu. Dodala, že ako vývoz Nemecka do Číny, tak dovoz z ázijskej krajiny v minulom roku prudko klesol.



"Súčasná realitná kríza, geopolitické riziká vo vzťahu k USA a pokles priemyselných investícií, to všetko sa podpisuje pod pokles vzájomného obchodu," uvádza sa v štúdii. Navyše, mnohé nemecké firmy sa podobne ako ich zahraničná konkurencia začínajú viac sústreďovať na lokálny čínsky trh podľa hesla: V Číne pre Čínu," dodala GTAI. Výsledkom je, že celková hodnota nemeckého obchodu s Čínou klesla vlani o 15 % na 254 miliárd eur, uviedla agentúra na základe svojich výpočtov.



Najmä dovoz vlani prudko klesol. Podľa predbežných výpočtov GTAI sa znížil o 19 %, pričom napríklad dovoz chemických produktov sa prepadol o 70 %. Nemecko okrem toho výrazne znížilo dovoz nábytku, textílií, odevov a obuvi. Jedinou výnimkou bol dovoz čínskych áut, ktorých dovoz do Nemecka vzrástol v minulom roku takmer o 36 %.



Čo sa týka vývozu, Čína vlani zostala štvrtým najväčším vývozným trhom pre nemecké produkty, hodnota exportu však rovnako klesla. Výrazne klesol ako vývoz áut, tak chemických výrobkov aj farmaceutík.



Iná situácia je v obchode Nemecka a USA, ktorý sa nečakane prudko zvyšuje. Na základe kalkulácií GTAI sú USA ako obchodný partner Nemecka za Čínou už iba o jednu až dve miliardy eur. "Ak bude tento trend pokračovať aj tento rok, USA nahradia Čínu na prvom mieste rebríčka najdôležitejších obchodných partnerov Nemecka," dodala GTAI.