< sekcia Ekonomika
Čína na dovoz bravčového mäsa z EÚ uvalí antidumpingové clá
Clá majú nadobudnúť účinnosť 17. decembra. Budú nižšie ako dočasné clá uvalené v septembri, ktoré boli v rozmedzí 15,6 až 62,4 percenta. V platnosti však budú päť rokov.
Autor TASR
Peking 16. decembra (TASR) - Čína uvalí „antidumpingové clá“ na dovoz bravčového mäsa a bravčových produktov z Európskej únie (EÚ). Oznámilo to v utorok čínske ministerstvo obchodu a uviedlo, že budú v pásme od 4,9 do 19,8 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Clá majú nadobudnúť účinnosť 17. decembra. Budú nižšie ako dočasné clá uvalené v septembri, ktoré boli v rozmedzí 15,6 až 62,4 percenta. V platnosti však budú päť rokov. Antidumpingové prešetrovanie Peking odštartoval vlani a podľa čínskeho rezortu obchodu dospel k záveru, že dovoz bravčového z EÚ je za „dumpingové ceny“ a čínski výrobcovia „utrpeli podstatné škody“. V súčasnosti domáce odvetvie „čelí ťažkostiam a ozývajú sa silné výzvy na ochranu," vyjadril sa hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Závery prešetrovania dovozu z EÚ sú podľa neho „objektívne, férové a nestranné“.
Čína, ktorá je popredným konzumentom bravčového mäsa, ho vlani len zo Španielska doviezla za 600 miliónov dolárov. Vyplýva to z oficiálnych colných údajov krajiny. Dovoz tohto mäsa z EÚ Peking začal prešetrovať po tom, ako sa Brusel vlani zameral na čínske štátne subvencie pre elektrické automobily.
(1 EUR = 1,1753 USD)
Clá majú nadobudnúť účinnosť 17. decembra. Budú nižšie ako dočasné clá uvalené v septembri, ktoré boli v rozmedzí 15,6 až 62,4 percenta. V platnosti však budú päť rokov. Antidumpingové prešetrovanie Peking odštartoval vlani a podľa čínskeho rezortu obchodu dospel k záveru, že dovoz bravčového z EÚ je za „dumpingové ceny“ a čínski výrobcovia „utrpeli podstatné škody“. V súčasnosti domáce odvetvie „čelí ťažkostiam a ozývajú sa silné výzvy na ochranu," vyjadril sa hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Závery prešetrovania dovozu z EÚ sú podľa neho „objektívne, férové a nestranné“.
Čína, ktorá je popredným konzumentom bravčového mäsa, ho vlani len zo Španielska doviezla za 600 miliónov dolárov. Vyplýva to z oficiálnych colných údajov krajiny. Dovoz tohto mäsa z EÚ Peking začal prešetrovať po tom, ako sa Brusel vlani zameral na čínske štátne subvencie pre elektrické automobily.
(1 EUR = 1,1753 USD)