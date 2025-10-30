< sekcia Ekonomika
Čína na rok pozastavuje niektoré obmedzenia vývozu vzácnych zemín
Čínske ministerstvo obchodu 9. októbra oznámilo nové kontroly vývozu technológií týkajúcich sa vzácnych zemín.
Autor TASR
Peking 30. októbra (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že na jeden rok pozastaví určité vývozné obmedzenia vrátane tých, ktoré sa týkajú vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Čínske ministerstvo obchodu 9. októbra oznámilo nové kontroly vývozu technológií týkajúcich sa vzácnych zemín, čím rozšírilo reštrikcie, ktoré boli významným zdrojom napätia medzi Pekingom a Washingtonom. Ale o tri týždne neskôr, po rokovaniach v Južnej Kórei medzi čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ministerstvo uviedlo, že opatrenia na jeden rok zmrazí.
„Čína pozastaví vykonávanie príslušných opatrení na kontrolu vývozu na jeden rok a preštuduje a spresní konkrétne plány,“ uviedol nemenovaný hovorca ministerstva obchodu a dodal, že konsenzus sa dosiahol po obchodných rokovaniach tento týždeň.
Čína je popredným svetovým producentom minerálov vzácnych zemín, ktoré sa používajú na výrobu magnetov, kľúčových komponentov pre automobilový, elektronický a obranný priemysel. Peking od apríla vyžaduje licencie na vývoz určitých materiálov, čo zasiahlo globálne výrobné sektory.
Vzácne zeminy boli hlavným zdrojom problémov na nedávnych obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojenými štátmi, pričom Washington obvinil Peking z pomalého schvaľovania vývozných licencií. Sprísnenie kontroly od 9. októbra znamenalo, že vývozcovia museli žiadať o povolenie nielen na vývoz vzácnych zemín a na technológie používané na ťažbu a tavenie, ale aj na údržbu, opravu a modernizáciu výrobných liniek.
Trump po štvrtkových rokovaniach so Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil zároveň zníženie ciel na čínsky tovar dovážaný do USA z 57 % na 47 % výmenou za to, že Peking obnoví nákupy americkej sóje, udrží stabilné dodávky vzácnych zemín a zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom.
Čínske ministerstvo obchodu 9. októbra oznámilo nové kontroly vývozu technológií týkajúcich sa vzácnych zemín, čím rozšírilo reštrikcie, ktoré boli významným zdrojom napätia medzi Pekingom a Washingtonom. Ale o tri týždne neskôr, po rokovaniach v Južnej Kórei medzi čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ministerstvo uviedlo, že opatrenia na jeden rok zmrazí.
„Čína pozastaví vykonávanie príslušných opatrení na kontrolu vývozu na jeden rok a preštuduje a spresní konkrétne plány,“ uviedol nemenovaný hovorca ministerstva obchodu a dodal, že konsenzus sa dosiahol po obchodných rokovaniach tento týždeň.
Čína je popredným svetovým producentom minerálov vzácnych zemín, ktoré sa používajú na výrobu magnetov, kľúčových komponentov pre automobilový, elektronický a obranný priemysel. Peking od apríla vyžaduje licencie na vývoz určitých materiálov, čo zasiahlo globálne výrobné sektory.
Vzácne zeminy boli hlavným zdrojom problémov na nedávnych obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojenými štátmi, pričom Washington obvinil Peking z pomalého schvaľovania vývozných licencií. Sprísnenie kontroly od 9. októbra znamenalo, že vývozcovia museli žiadať o povolenie nielen na vývoz vzácnych zemín a na technológie používané na ťažbu a tavenie, ale aj na údržbu, opravu a modernizáciu výrobných liniek.
Trump po štvrtkových rokovaniach so Si Ťin-pchingom v juhokórejskom meste Pusan oznámil zároveň zníženie ciel na čínsky tovar dovážaný do USA z 57 % na 47 % výmenou za to, že Peking obnoví nákupy americkej sóje, udrží stabilné dodávky vzácnych zemín a zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom.