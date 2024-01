Čína nakúpila zariadenia na výrobu čipov za takmer 40 miliárd USD

Peking 22. januára (TASR) - Čínske spoločnosti sa snažia rýchlo investovať do nových zariadení na výrobu čipov, aby sa stali sebestačnými, keďže USA a ich spojenci zaviedli kontroly vývozu špičkových technológií do ázijskej krajiny. Chcú tak zabrániť, aby boli použité vo vojenskej technike. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Dovoz strojov na výrobu čipov do Číny minulý rok vzrástol o 14 % na takmer 40 miliárd USD (36,74 miliardy eur). Dosiahol tak druhú najväčšiu hodnotu od roku 2015, podľa výpočtov agentúry Bloomberg na základe oficiálnych colných údajov. To podčiarkuje dôležitosť, ktorú čínska vláda a národný čipový priemysel pripisujú tomu, aby sa stali sebestačnými.



Kontroly vývozu z USA a od ich spojencov sťažujú čínskym firmám prístup k strojom potrebným na výrobu najvýkonnejších čipov a spomaľujú rozvoj čínskeho sektora špičkových technológií.



Čínsky dovoz strojov z Holandska minulý rok prudko vzrástol pred zavedením kontroly ich vývozu od tohto roka. To ešte viac obmedzí schopnosť spoločností, ako je Semiconductor Manufacturing International, získať najnovšie stroje.



V decembri dovoz litografických zariadení z Holandska vyskočil takmer o 1000 % oproti predchádzajúcemu roku na 1,1 miliardy USD, pretože firmy sa ponáhľali nakupovať pred tým, ako v Holandsku začali platiť obmedzenia vývozu.



No ešte skôr, ako tieto obmedzenia nadobudli platnosť, holandská spoločnosť ASML Holding na žiadosť americkej vlády zrušila dodávky niektorých svojich špičkových strojov do Číny, uviedla agentúra Bloomberg. Zrušenie prišlo niekoľko týždňov predtým, ako tento mesiac vstúpil do platnosti zákaz vývozu špičkových zariadení na výrobu čipov do Číny.



(1 EUR = 1,0887 USD)