Čína nalieha, aby EÚ zrušila sankcie voči firmám spojených s Ruskom

Peking 25. júna (TASR) - Čína v utorok vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby zrušila sankcie voči čínskym spoločnostiam za to, že podľa Bruselu podporuje ruskú vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Čína je vždy proti "jednostranným sankciám bez opory v medzinárodnom práve", povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Európsky blok uvalil sankcie na 19 čínskych spoločností za ich podporu Ruska vo vojne na Ukrajine.



Zoznam, ktorý bol zverejnený v pondelok (24. 6.) v Úradnom vestníku EÚ, zahŕňa niekoľko spoločností so sídlom v Hongkongu, ako aj dva globálne satelitné giganty. Tieto spoločnosti teraz podliehajú drastickým obmedzeniam pri predaji "tovaru a technológií s dvojakým použitím, ktoré by sa mohli použiť na posilnenie ruského obranného a bezpečnostného sektora".



Mao Ning na pravidelnom tlačovom brífingu v Pekingu uviedla, že ide o "bežnú výmenu a spoluprácu" medzi čínskymi a ruskými podnikmi. "Vyzývame európsku stranu, aby odvolala sankcie a prijala potrebné opatrenia na rázne presadzovanie legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov," dodala.



EÚ vo svojom 14. balíku sankcií proti Rusku pridala 61 nových spoločností na zoznam subjektov obvinených z priamej "podpory ruského vojensko-priemyselného komplexu", čím sa ich celkový počet zvýšil na 675.



Medzi nováčikmi na zozname sú dvaja hlavní hráči v čínskom satelitnom priemysle, ktorí sa podieľali na predaji satelitov a satelitných snímok súkromnej Wagnerovej skupine žoldnierov, ktorá bojuje na strane Ruska. Vyšetrovanie AFP vlani v októbri odhalilo, že Wagnerova skupina v roku 2022 podpísala zmluvu v hodnote viac ako 30 miliónov USD (27,96 milióna eur) s čínskou firmou Beijing Yunze Technology Co Ltd na získanie dvoch satelitov s vysokým rozlíšením a použitie ich snímok. Zmluva bola podpísaná v novembri 2022, viac ako pol roka po invázii Moskvy na Ukrajinu, v ktorej Wagnerova skupina zohrala na bojisku kľúčovú úlohu. Ďalšou spoločnosťou je Head Aerospace Technology, ktorá predáva satelitné snímky a v roku 2023 bola zaradená na sankčný zoznam USA za zásobovanie Wagnerovej skupiny.



Hoci Čína nedodáva Rusku priamo zbrane, USA a Európa ju obviňujú z predaja komponentov a vybavenia ruskému vojenskému priemyslu. Peking to popiera.



Okrem 19 čínskych firiem pridal Brusel na zoznam aj deväť spoločností z Turecka, dve z Kirgizska, jednu z Indie, jednu z Kazachstanu a jednu zo Spojených arabských emirátov. Približne polovicu zo 61 subjektov pridaných na sankčný zoznam EÚ tvoria spoločnosti so sídlom v Rusku.



(1 EUR = 1,073 USD)