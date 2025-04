Čína nariadila dopravcom, aby zastavili dodávky lietadiel Boeing

Peking 15. apríla (TASR) - Čína nariadila svojim leteckým spoločnostiam, aby neprijímali žiadne ďalšie dodávky od amerického výrobcu lietadiel Boeing v reakcii na rozhodnutie USA uvaliť clá vo výške 145 % na čínsky tovar. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na ľudí oboznámených s touto záležitosťou.



Akcie Boeingu, ktorý považuje Čínu za jeden zo svojich najväčších rastúcich trhov a kde má konkurenčný Airbus dominantné postavenie, klesli v utorok dopoludnia o 3 %.



Vláda v Pekingu vyzvala tiež čínskych dopravcov, aby zastavili nákupy zariadení a dielov súvisiacich s lietadlami z USA, uvádza sa v správe. Očakáva sa pritom, že tento krok zvýši náklady na údržbu lietadiel v krajine.



USA a Čína vystupňovali svoju colnú vojnu, ktorú vyvolala obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Čína minulý týždeň zvýšila clá na dovoz z USA na 125 % ako odvetu za americké clá.



Čínska vláda zvažuje spôsoby, ako poskytnúť pomoc leteckým spoločnostiam, ktoré si prenajímajú lietadlá Boeing a čelia vyšším nákladom, uviedla Bloomberg News.



Clo vo výške 125 % čínskym dopravcom výrazne zvýši ceny lietadiel Boeing. Takáto finančná záťaž môže prinútiť letecké spoločnosti, aby zvážili alternatívy, ako je Airbus a domáci výrobca lietadiel Comac.



Tri najväčšie čínske letecké spoločnosti by mali v rokoch 2025 až 2027 prevziať nové lietadlá od Boeingu, a to Air China 45 kusov, China Eastern Airlines 43 a China Southern Airlines 81 lietadiel.



Vzájomné zvyšovanie ciel môže podľa analytikov zastaviť obchod s tovarom medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Tento obchod bol v roku 2024 ocenený na viac ako 650 miliárd USD (571,33 miliardy eur).



Trump naznačil, že na obzore by sa mohla črtať dohoda s Pekingom, ale zatiaľ k žiadnej nedošlo. Peking zase vyhlasuje, že pracuje na diverzifikácii vzťahov, „búra múry“ a rozširuje svoj okruh obchodných partnerov, pričom si „podáva ruky namiesto hrozenia päsťami“.



Svetová obchodná organizácia varovala, že spor medzi Čínou a USA by mohol znížiť prepravu tovaru medzi oboma ekonomikami až o 80 % a vážne poškodiť globálny rast.



(1 EUR = 1,1377 USD)