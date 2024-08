Čína nateraz neuvalí dovozné clá na koňak z Európskej únie

Peking 29. augusta (TASR) - Čína nateraz nezavedie clá na dovoz koňaku z Európskej únie (EÚ), napriek tomu, že vyšetrovanie ukázalo poškodzovanie domácich výrobcov liehovín. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu, ktoré tak vytvorilo priestor na riešenie napätých obchodných sporov. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Rozhodli sme sa, že v tejto chvíli dočasné antidumpingové clá nezavedieme," uviedlo ministerstvo poukazujúc na dovoz liehovín z EÚ. Jeho vyjadrenie naznačuje, že Peking si stále necháva otvorenú možnosť zaviesť clá na dovoz koňaku v neskoršom období.



Vzťahy medzi EÚ a Čínou sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili. Dôvodom je rozhodnutie Bruselu zaviesť na čínske elektromobily dodatočné dovozné clá vo výške do 36,3 %. Peking pohrozil odvetnými opatreniami, pričom už medzitým začal preverovať dovoz koňaku, bravčového mäsa a najnovšie mliečnych výrobkov. Od EÚ žiada, aby od plánovaného zavedenia dovozných ciel na elektromobily ustúpila a najnovšie rozhodnutie predbežne neuvaliť clá na dovoz koňaku by podľa analytikov mohlo Číne pri rokovaniach pomôcť.



Na zavedenie ciel na koňak by doplatilo najviac Francúzsko, ktoré sa na dovoze koňaku do Číny podieľalo v minulom roku až 99 %. Zameranie sa Pekingu na tento produkt bol podľa analytikov logický krok, keďže Francúzsko patrilo k najväčším podporovateľom zavedenia ciel na elektromobily vyrábané v Číne.