Čína neoznámila nové stimuly a sklamala trhy

Peking 8. októbra (TASR) - Čína v utorok uviedla, že je na dobrej ceste k splneniu tohtoročného rastového cieľa. Peking neohlásil nové rozsiahle stimuly, ako sa očakávalo, čo sklamalo trhy a oslabilo rast čínskych akcií. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a CNBC.



Čína je "plne presvedčená", že dosiahne svoje tohtoročné ciele v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja, uviedol v utorok šéf Národnej komisie pre rozvoj a reformy (NDRC) Čeng Šan-ťie. Dodal, že Peking uvoľní časť z rozpočtu na rok 2025 ešte v tomto roku na podporu investičných projektov.



Na podporu miestnych samospráv Čína do konca tohto roka uvoľní 100 miliárd CNY (12,97 miliardy eur) z budúcoročného rozpočtu ústrednej vlády a ďalších 100 miliárd CNY uvoľní na kľúčové investičné projekty do konca tohto roka, uviedol Čeng.



Investori po monetárnych a fiškálnych stimuloch ohlásených koncom septembra očakávali ďalšie fiškálne opatrenia, ktoré by podporili optimizmus na trhu. To sa však nestalo a rast čínskych akciových trhov sa výrazne oslabil.



Čínske akciové trhy boli minulý týždeň pre sviatky zatvorené a očakávalo sa, že ich posilňovanie bude po prestávke pokračovať. Index čínskych blue-chipov CSI 300 po otvorení prudko vyskočil až o viac ako 10 %. V priebehu tlačovej konferencie šéfa NDRC začal mazať zisky, ktoré sa znížili na 5 %. Podobný vývoj mali aj burzy v Šanghaji a Šen-čene, kde zisky hlavných indexov Shanghai Composite a SZSE Component klesli na 5 %, respektíve 8 %. Hongkonský index Hang Seng ráno okolo 8.15 h SELČ strácal vyše 7 %.



Čeng tiež uviedol, že Čína urýchli fiškálne výdavky a všetky strany budú naďalej vyvíjať dôraznejšie úsilie na posilnenie makroekonomických politík. Dodal, že ultradlhé špeciálne štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 bilión CNY sa už využili na financovanie lokálnych projektov, a prisľúbil, že Peking bude aj v budúcom roku pokračovať v emisii ultradlhých špeciálnych štátnych dlhopisov.



Vláda si stanovila cieľ rastu ekonomiky v tomto roku na úrovni okolo 5 %, ale ekonomické indikátory ukazovali, že dynamika rastu sa od druhého štvrťroka oslabuje. Čína koncom septembra predstavila najrozsiahlejší balík menových stimulov od pandémie a politickí lídri tiež prisľúbili fiškálne opatrenia na podporu ekonomiky a realitného trhu.



Čeng síce zopakoval sľuby, že vláda prijme opatrenia na podporu realitného trhu a spotrebiteľskej dôvery, ale nekonkretizoval ich.



"Absencia konkrétnych čísel nemusí byť negatívnym znakom," uviedla hlavná ekonómka Economist Intelligence Unit Jüe Su. Prorastový postoj Číny sa podľa nej nezmenil.



Ekonómka ponechala svoju prognózu rastu čínskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 4,7 %. V roku 2025 počíta s expanziou o 4,8 %. Predpokladá tiež, že Peking by mohol prijať ďalšie fiškálne stimuly v hodnote 1 až 3 bilióny CNY.



Podľa mnohých analytikov západní investori zrejme vyberú zisky a budú čakať, či Peking skutočne prijme ďalšie stimuly. Ak sľubované fiškálne opatrenia neprídu, rast čínskych akcií sa podľa nich skončí.



(1 EUR = 7,7077 CNY)