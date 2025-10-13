< sekcia Ekonomika
Čína neprejavuje žiadne známky ústupu a vyzvala USA na odvolanie ciel
Trump vystupňoval obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Oznámil strmé zvýšenie ciel na všetok čínsky dovoz do USA po tom, čo Čína sprísnila kontroly vývozu vzácnych zemín.
Autor TASR
Peking 13. októbra (TASR) - Čína v pondelok neustúpila v obchodnom spore s USA. A vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby stiahol svoju najnovšiu hrozbu zavedenia nových ciel vo výške 100 % a ďalších opatrení na kontrolu vývozu do Číny. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Trump vystupňoval obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Cez víkend oznámil strmé zvýšenie ciel na všetok čínsky dovoz do USA po tom, čo Čína vo štvrtok (9. 10.) sprísnila kontroly vývozu vzácnych zemín.
Toto rozhodnutie bolo pre Trumpa zjavne prekvapením, keďže ho označil za „nečakaný“ krok. Hoci Trump hrozbu ciel neodvolal, jeho tón znel zmierlivejšie, keď v nedeľu (12. 10.) v príspevku na Truth Social uviedol: „USA chcú Číne pomôcť, nie jej ublížiť!!!“
Čínske ministerstvo obchodu v nedeľu obvinilo USA, že „vážne poškodzujú atmosféru obchodných rokovaní“.
„Čína nalieha na USA, aby urýchlene napravili svoje chybné praktiky,“ povedal v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Ak USA budú trvať na tom, že pôjdu svojou vlastnou cestou, Čína určite podnikne rozhodné opatrenia na ochranu svojich legitímnych práv a záujmov,“ dodal.
Obe krajiny využili v spore viaceré aspekty vzájomného obchodu na zvýšenie tlaku, od zavedenia obmedzení v USA na dodávky pokročilých čipov do Číny, cez zastavenie nákupu amerických sójových bôbov v Číne až po obojstranné zvýšenie prístavných poplatkov typu „oko za oko“.
Ekonomické ukazovatele odhalili, že odvetné opatrenia a neistota ovplyvňujú obchod medzi krajinami. Údaje o čínskom obchode v pondelok ukázali, že vývoz do USA klesol už šesť mesiacov po sebe, pričom v septembri sa medziročne znížil o 27 %.
