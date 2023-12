Čína nesúhlasí s argumentmi EÚ o nerovnováhach vo vzájomnom obchode

Peking 6. decembra (TASR) - Čína deň pred samitom s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ) odmietla obchodnú politiku Bruselu ako nezmyselnú. "Ak európska strana na jednej strane ukladá vážne obmedzenia na vývoz výrobkov špičkových technológií do Číny a na druhej strane dúfa, že sa jej podarí výrazne zvýšiť export do Číny, nemusí to byť v súlade so zdravým rozumom," povedal v stredu v Pekingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



V centre obchodného sporu medzi Pekingom a Bruselom je obrovský obchodný deficit v prospech Číny. Ten bude témou štvrtkového stretnutia delegácie EÚ na čele s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou s čínskou hlavou štátu a straníckym lídrom Si Ťin-pchingom.



Von der Leyenová pred odchodom do Pekingu uviedla, že členské štáty Únie nebudú dlhodobo tolerovať nerovnováhu v obchodných vzťahoch. Európske spoločenstvo podľa nej uprednostňuje riešenie na základe rokovaní, je ale pripravené použiť nástroje na ochranu svojho trhu. Podľa údajov EÚ dosiahol obchodný deficit s Čínou v poslednom období takmer 400 miliárd eur.



Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí toto číslo neodráža skutočný stav obchodu medzi Európou a Čínou, pretože viac ako tretina objemu vývozu európskych spoločností do Číny sa vracia späť do Európy. Zdá sa, že Čína má obchodný prebytok, Európa ale dostáva "značný" podiel na zisku, povedal Wang Wen-pin



Okrem obchodného deficitu sa chcú zástupcovia EÚ venovať aj nespravodlivým podmienkam, ktorým čelia európske spoločnosti v Číne. Naopak, Peking pravdepodobne poukáže na prebiehajúce vyšetrovanie Bruselu týkajúce sa čínskych dotácií na elektronické automobily a plány EÚ znížiť závislosť od Číny v kritických oblastiach.