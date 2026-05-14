< sekcia Ekonomika
Čína obnovila stovky licencií na import amerického hovädzieho mäsa
Vývoz amerického hovädzieho na čínsky trh kulminoval v roku 2022 na úrovni 1,7 miliardy USD.
Autor TASR
Peking 14. mája (TASR) - Čína obnovila licencie na dovoz hovädzieho mäsa z USA pre stovky amerických firiem, čo sa považuje za gesto dobrej vôle počas rokovania prezidentov oboch krajín. Oznámil to vo štvrtok čínsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V uplynulom roku stratilo oprávnenie na dovoz hovädzieho mäsa na čínsky trh viac ako 400 amerických podnikov. Povolenia, ktoré im Peking udelil od marca 2020 do apríla 2021, totiž vypršali bez obnovenia. Očakáva sa, že poľnohospodárstvo bude hrať dôležitú úlohu v akejkoľvek obchodnej dohode medzi USA a Čínou a obnovenie licencií na dovoz bravčového mäsa je prvým oficiálnym ukazovateľom pravdepodobných prvkov konečného balíka, ktorý sa bude formovať na rozhovoroch Donalda Trumpa s jeho čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.
„Toto ukazuje, že Čína prejavila určité gesto dobrej vôle v oblasti, ktorá nie je príliš kritická pre obchodné vzťahy medzi USA a Čínou,“ povedal hlavný analytik spoločnosti Beijing Orient Agribusiness Consultants Sü Chung-č‘. Biely dom v ostatných týždňoch amerických producentov hovädzieho mäsa informoval, že táto otázka bude počas summitu nastolená.
Hodnota exportu hovädzieho mäsa z USA do Číny, ktorý sa stal obeťou obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom, v minulom roku nepretržite klesala a dostala sa len na približne 500 miliónov USD (426,8 milióna eur). Vývoz amerického hovädzieho na čínsky trh kulminoval v roku 2022 na úrovni 1,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1715 USD)
V uplynulom roku stratilo oprávnenie na dovoz hovädzieho mäsa na čínsky trh viac ako 400 amerických podnikov. Povolenia, ktoré im Peking udelil od marca 2020 do apríla 2021, totiž vypršali bez obnovenia. Očakáva sa, že poľnohospodárstvo bude hrať dôležitú úlohu v akejkoľvek obchodnej dohode medzi USA a Čínou a obnovenie licencií na dovoz bravčového mäsa je prvým oficiálnym ukazovateľom pravdepodobných prvkov konečného balíka, ktorý sa bude formovať na rozhovoroch Donalda Trumpa s jeho čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.
„Toto ukazuje, že Čína prejavila určité gesto dobrej vôle v oblasti, ktorá nie je príliš kritická pre obchodné vzťahy medzi USA a Čínou,“ povedal hlavný analytik spoločnosti Beijing Orient Agribusiness Consultants Sü Chung-č‘. Biely dom v ostatných týždňoch amerických producentov hovädzieho mäsa informoval, že táto otázka bude počas summitu nastolená.
Hodnota exportu hovädzieho mäsa z USA do Číny, ktorý sa stal obeťou obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom, v minulom roku nepretržite klesala a dostala sa len na približne 500 miliónov USD (426,8 milióna eur). Vývoz amerického hovädzieho na čínsky trh kulminoval v roku 2022 na úrovni 1,7 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1715 USD)