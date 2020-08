Čína obvinila USA, že používajú diplomaciu digitálnych zbraní

Peking 17. augusta (TASR) - Čína v pondelok obvinila Washington, že používa „diplomaciu digitálnych zbraní“, aby prinútil čínsku spoločnosť ByteDance, vlastníka aplikácie TikTok, predať svoj podiel v Musical.ly, ktorý kúpila a zlúčila s TikTokom.



Napätie medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa vystupňovalo po tom, ako americký prezident Donald Trump nariadil zákaz pôsobenia TikToku v USA. Odôvodnil to tým, že zbiera údaje o spotrebiteľoch, ktoré by Čína mohla využiť na sledovanie pohybu federálnych zamestnancov, zbieranie údajov na vydieranie ľudí a na podnikovú špionáž.



Trump koncom minulého týždňa zvýšil tlak na čínske aplikácie TikTok a WeChat a nariadil im ukončiť všetky operácie v USA. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien v pondelok vyhlásil, že „sloboda a bezpečnosť sú iba ospravedlnením pre niektorých amerických politikov a ich diplomaciu digitálnych zbraní“.



Aplikácia TikTok na zdieľanie krátkych videí, ktorá v Číne nie je dostupná, sa snažila dištancovať od svojich čínskych vlastníkov. Podľa Čao Li-ťiena spoločnosť TikTok urobila všetko, čo požadovali USA, vrátane obsadzovania postov vo vedení výhradne Američanmi, umiestnenia serverov v USA a zverejnenia ich zdrojového kódu. Napriek tomu aplikácia „nedokázala uniknúť lúpeži podvodom, o ktorú sa v USA pokúšajú niektorí ľudia na základe logiky banditov a politického záujmu“, vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva na pravidelnej tlačovej konferencii.



Spoločnosť ByteDance pred približne tromi rokmi kúpila karaoke video aplikáciu Musical.ly so sídlom v Šanghaji a pobočkou v USA a začlenila ju pod TikTok, ktorý sa stal globálnou senzáciou, najmä medzi mladšími používateľmi.



Trumpovo nariadenie, ktoré má nadobudnúť účinnosť do 90 dní, spätne zakazuje akvizície a spoločnosti ByteDance vlastníctvo akéhokoľvek podielu v Musical.ly.



Trump nariadil, aby predaj podielu v spoločnosti Musical.ly v USA podliehal schváleniu výborom pre zahraničné investície, čo mu umožní prístup k účtovným knihám ByteDance.



TikTok v máji vymenoval bývalého riaditeľa spoločnosti Disney Kevina Mayera za svojho nového výkonného riaditeľa a stiahol sa tiež z Hongkongu krátko po tom, ako Čína zaviedla v meste nové kontroverzné zákony.