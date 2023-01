Čína obviňuje Washington zo zneužívania kontroly vývozu čipov

Peking 30. januára (TASR) - Čínska vláda v pondelok kritizovala USA pre kontroly vývozu technológií. Označila ich za narušenie obchodu potom, čo sa Japonsko a Holandsko dohodli, že sa pripoja k Washingtonu a obmedzia prístup Pekingu k materiálom na výrobu pokročilých procesorových čipov, ktoré sa dajú použiť v zbraniach. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí nespomenulo najnovší vývoj, ale obvinilo Washington zo zneužívania kontroly vývozu a organizovania iných vlád, aby si "udržal svoju hegemóniu" a blokoval Čínu.



"Toto vážne porušuje trhové princípy a medzinárodný obchodný poriadok," povedala hovorkyňa ministerstva Mao Ning. Dodala, že to "podkopáva stabilitu globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov".



Zdroj oboznámený s dohodou USA a ich spojencov pre agentúru Associated Press povedal, že Japonsko a Holandsko, dôležití dodávatelia technológií a surovín na výrobu čipov, súhlasili, že sa pripoja k USA pri kontrole ich vývozu.



Mao Ning nenaznačila, ako by Peking mohol reagovať na prísnejšie kontroly vývozu.



Čínska Komunistická strana investovala miliardy dolárov do rozvoja vlastného čipového priemyslu, no jej firmy stále potrebujú zahraničné výrobné zariadenia, suroviny a ďalšie technológie. Odborníci z odvetvia tvrdia, že čínski výrobcovia sa zlepšujú, ale nedokážu vyrobiť čipy potrebné pre najpokročilejšie smartfóny a ďalšie produkty.