Čína očakáva pokles fiškálnych príjmov a zvýšenie výdavkov

Peking 16. februára (TASR) - Čínsky minister financií Liou Kchun v budúcnosti očakáva pokles fiškálnych príjmov krajiny a zvýšenie výdavkov. Uviedol to v nedeľu pre teoretický časopis vládnej Komunistickej strany Čchiou-š'.



Čínska ekonomika pritom po náročnom minulom roku, keď ju brzdil obchodný spor s USA, vykazovala známky stabilizácie. Epidémia koronavírusu a opatrenia na zabránenie jej šíreniu jej však uštedrili novú ranu.



Ekonómovia už znižujú svoje predpovede rastu za 1. štvrťrok aj celý rok 2020, keďže vláda nariadila zatvoriť továrne a zákazníci obchodov a iných služieb sa zdráhali ísť von pre strach z nákazy.



Niektorí analytici odhadujú, že medziročný rast čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP) by sa v 1. štvrťroku mohol spomaliť na 4,5 %. Tiež varovali pred možnou technickou recesiou v Číne, pretože výroba v krajine sa zastavila.



Mnohé továrne a firmy zostali zatvorené aj tento týždeň a ľuďom vláda nariadila, aby zostali doma. Viac ako 20 čínskych provincií, ktoré čelia blokádam a obmedzeniam, sa v minulom roku podieľalo vyše 80 % na tvorbe HDP.



Slabší dovoz do Číny zároveň zasiahne aj obchodných partnerov ázijskej krajiny, varujú ekonómovia.



Štát sa snaží poskytnúť hospodárstvu určité úľavy. Čínska ľudová banka oznámila, že bankám ponúkne úvery s nízkymi úrokmi, aby ich poskytli firmám, ktoré zasiahol vírus. Aj niekoľko mestských a provinčných vlád oznámilo opatrenia na podporu malých a stredných podnikov.



"Domáce väzenie" obyvateľov Číny síce vyvoláva dopyt po online službách, od doručenia potravín cez kancelárske aplikácie až po streamovanie zábavy, čo je dobrá správa pre internetový gigant Alibaba. Zároveň však epidémia zastavila celoštátnu dopravou a z dlhodobého hľadiska hrozí, že dôjde k strate spotrebiteľských výdavkov, od ktorých je internetový obchod Alibaba závislý.



Spoločnosť Alibaba Group Holding už preto varovala, že koronavírus má zásadný vplyv na spotrebiteľov a obchodníkov v krajine a v súčasnom štvrťroku bude mať negatívny vplyv na rast jeho príjmov.



Tento týždeň spoločnosť vyhlásila, že sa vzdá niektorých poplatkov za služby obchodníkom na svojej hlavnej platforme Tmall zameranej na priamy predaj spotrebiteľom.