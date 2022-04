Čína od mája pozastaví dovozné clá na uhlie

Peking 28. apríla (TASR) - Čína od mája pozastaví na 11 mesiacov platnosť ciel na dovoz uhlia, od čoho si sľubuje zvýšenie energetickej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako uviedlo čínske ministerstvo financií, Peking od mája pozastaví dovozné clá na uhlie, pričom nulové clá budú platiť do konca marca budúceho roka. Súčasné dovozné clá sa pohybujú od 3 % do 6 % v závislosti od typu uhlia.



Čína je najväčším dovozcom uhlia na svete, v dôsledku rastúcich cien však objem dovozu za 1. kvartál tohto roka klesol medziročne o takmer štvrtinu. Ak však pozastavenie platnosti ciel povedie k výraznému rastu dovozu do Číny, tlak na ceny komodity vo svete sa ešte zvýši, najmä po tom, ako Európska únia zakázala dovoz uhlia z Ruska.



Podľa analytikov bude pritom z najnovšieho rozhodnutia Pekingu profitovať práve Rusko. To bolo po Indonézii vlani druhým najväčším dodávateľom uhlia do Číny. Po uvalení západných sankcií na Ruskú federáciu za inváziu na Ukrajinu začali čínski odberatelia platiť za časť dovozu ruského uhlia v jüanoch, aby sa tak vyhli medzinárodným finančným inštitúciám.



Čína sa obáva zopakovania energetickej krízy z jesene minulého roka, ktorú spôsobil práve nedostatok uhlia. Výsledkom boli odstávky závodov a elektrina na prídel. Vláda potom vyzvala domáce ťažobné firmy na zvýšenie produkcie uhlia a tie za celý minulý rok dosiahli rekordný objem produkcie.