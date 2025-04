Čína od soboty zvyšuje clá pre USA na 125 %

Peking 11. apríla (TASR) - Čína v piatok oznámila odvetné opatrenia a od soboty (12. 4.) zvýši clá na tovar z USA z 84 % na 125 %. To ešte viac vystupňuje obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Americký prezident Donald Trump v stredu (9. 4.) na 90 dní pozastavil zvýšenie ciel pre iné krajiny, ale Číne ich zdvihol na 145 %. Keď totiž Trump v stredu oznámil, že Číne zvyšuje clá na 125 %, neprirátal k nim 20-percentné clo spojené s úlohou Číny pri výrobe fentanylu.



„Neustále zvyšovanie abnormálne vysokých ciel pre Čínu sa stalo hrou s číslami, ktorá nemá praktický ekonomický význam a stane sa vtipom v histórii svetovej ekonomiky,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva obchodu, v ktorom oznámilo protiopatrenia. „Ak však USA budú trvať na pokračovaní v podstatnom porušovaní čínskych záujmov, Čína bude rozhodne kontrovať a bojovať až do konca.“



Čínske ministerstvo obchodu tiež oznámilo, že podáva ďalšiu žalobu na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) v súvislosti so zvýšením amerických ciel.